VIDEO: Koe van drijvende boerderij neemt duik in haven

Het Havenbedrijf Rotterdam en de brandweer probeerden met een boot en een kraan het dier op de kant te takelen. Dat lukte ruim een uur nadat het dier in het water terecht kwam.

Hoe het dier in het water kon belanden, is nog niet duidelijk. Het dier staat inmiddels weer op stal.

De drijvende boerderij is een proefproject in de Rotterdamse Merwehaven. Het is niet voor het eerst dat er een koe in het water terecht komt. In november brak een kalf door een hekwerk en belandde in het water. Twee medewerkers zijn toen achter het dier aangesprongen om het te redden. Ook hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.