Zo eet je een tompouce zonder er een bende van te maken

Het is een eeuwenoud probleem: hoe eet je een tompouce zonder er een kliederboel van te maken? Je wangen zitten al gauw onder de bakkersroom, of jouw vingers, of het onderste koekje ontploft en veroorzaakt een kruimelbende. Is het eten van een tompouce bij jou ook altijd zo’n bende? Wij leggen je uit hoe je een tompouce met zo min mogelijk rommel kunt eten!