Argentijn Menini maakt indruk bij HC Rotterdam: 'Heeft ons spel een enorme impuls gegeven'

Hertzberger: 'Hij heeft een weergaloze techniek'

Aanvoerder Jeroen Hertzberger: "Dat Joaquin Menini goed kan hockeyen ziet iedereen. Hij heeft een weergaloze techniek. Je kan zien dat hij olympisch kampioen is, want hij weet precies wat er moet gebeuren. Menini is bescheiden en rustig, maar ook heel fanatiek. Als het spannend wordt, komt de straatvechter in hem naar boven."



Manenschijn: 'Menini presteert formidabel'

Coach Albert Kees Manenschijn: "Omdat Menini al bij HC Den Bosch en HGC heeft gespeeld, was het geen buitenlander van wie je maar moest afwachten of het zou passen. Er was vooraf al een grote kans van slagen, maar hij presteert formidabel. Joaquin Menini is een belangrijke toevoeging voor ons team. Hij is namelijk niet van de bal te krijgen en andere spelers hebben de kans om bij te sluiten. Zijn komst heeft ons aanvalsspel een enorme impuls gegeven."

Menini: 'Den Bosch kon mij niet meer betalen'

Joaquin Menini: "Het kostte mij moeite om mij aan te passen aan Nederland. In mijn eerste jaren bij Nederlandse clubs was ik ook veel op pad met de nationale ploeg. Nu ben ik hier echt gevestigd en heb ik ook een Nederlandse vriendin. Eigenlijk wilde ik bij Den Bosch blijven, maar zij konden mij door corona niet meer betalen. Ik ben heel dankbaar dat ik bij HC Rotterdam een nieuwe kans heb gekregen."