Zuidland hoort het Wilhelmus vanuit een uniek instrument: een mobiel carillon

Aan hem de eer om het gigantische instrument te bespelen. "Wat een beest hè! Hiermee spelen samen met de organist vanuit de kerk, wat wil je nog meer!"

De organist is Arjan Breukhoven. Hij zit binnen en heeft geen enkel zicht op het grote carillon dat buiten staat. "Het is een waanzinnige combinatie en het hele eiland kan het horen. Ik heb geen idee hoe het er buiten aan toe gaat. Ik heb alleen een koptelefoon op waarmee ik met Zwart communiceer."

Een van de aandachtige toeschouwers van het muzikale spektakel is burgemeester Foort van Oosten. "Ik ben zeer onder de indruk van de enorme machine. Het is werkelijk prachtig."

Beiaardier Boudewijn de Zwart (links) en organist Arjan Breukhoven | Foto: Rijnmond

Een stuk verderop in Vlaardingen is er tijdens Koningsdag een andere bijzondere muzikant actief. De 12-jarige Pepijn bespeelt zijn draaiorgel. Iedereen kan voor een klein geldbedrag een nummer aanvragen en de opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. "Hij is mijn held van de dag," schrijft verslaggever Jelle Gunneweg op Twitter.