In de startblokken om naar het terras te gaan? Dit zijn de regels

Bjorn van Dijl is eigenaar van de Barrage in Alblasserdam een heeft zijn terras aan De Alblas klaargemaakt om weer bezoekers te mogen ontvangen. Hij kan alle nieuwe regels zo uit zijn hoofd oplepelen en denkt aan tijdsblokken om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. "Je mag van 12:00 tot 18:00 open en 50 mensen tegelijk ontvangen. Terwijl wij 250 mensen kwijt kunnen. We hebben ervoor gekozen om tijdsblokken van twee uur aan te bieden. Dan hopen we drie keer vijftig mensen te ontvangen."

Bezoekers moeten een mondkapje dragen om binnen in het restaurant naar de wc te gaan of hun jas op te hangen. Ook bij aankomst als gasten onderweg zijn naar het aan hun toegewezen tafeltje is een mondkapje verplicht. Daarnaast moeten de tafeltjes op vaste plekken blijven staan. Ook moet er gereserveerd zijn en mogen maximaal twee personen van een ander huishouden aan een tafeltje zitten, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar.

Een negatieve coronatest is niet nodig, er wordt bij de ingang wel een gezondheidscheck gedaan. "Op een formulier moet je invullen of je klachten hebt," zegt Dijl. Daarnaast moeten ook een naam en een telefoonnummer ingevuld worden.



Rijnmond doet om 11:55 uur live verslag van de feestelijke heropening van de terrassen op de Witte de Withstraat in Rotterdam. Dat is te volgen via een livestream op de website.



Andere versoepelingen

Naast de heropening van de terrassen, zijn er vanaf vanaf vandaag ook andere versoepelingen:

- De avondklok is om 04.30 uur vervallen

- Theorie-examen voor een rij-, vaar- of vliegbewijs kan weer worden afgelegd

- 100 in plaats van 50 mensen bij uitvaarten

- Thuisbezoek is van 1 naar 2 personen per dag

- Winkelen zonder afspraak, wel maximumaantal bezoekers in winkels