Tientallen billboards met zingende Rotterdammers pronken in de stad: 'Dit is zo vet'

Nana is één van de 25 Rotterdamse zangers en zangeressen die op de 75 billboards zijn afgebeeld. Het is een fotoproject ter ere van het Eurovisie Songfestival. En in het kader van Rotterdam Zingt, het gratis jaarlijkse meezingfestival in het centrum van Rotterdam, dat dit jaar vanwege corona niet doorgaat.

25 professionele Rotterdamse fotografen werden gevraagd om twee foto's te maken van zingende Rotterdammers. Dat heeft geleid tot foto's van bekende en minder bekende artiesten als Lee Towers, Frederique Spigt, Broederliefde, Loes Luca, Dillenburg, Nana M. Rose. Maar ook van gewone Rotterdammers die al zingend de afwas doen, een serenade zingen, een protest vertolken of de zingende glazenwasser van De Rotterdam.

“Het is een mooie doorsnede van wat op dit moment gebeurt in Rotterdam,” zegt Anne Bloemendaal van Flowerdales Agency dat het billboardproject opzette. “Er wordt ontzettend veel gezongen in deze stad op verschillende niveaus en met allerlei soorten publiek. Aan de andere kant zie je hiermee wat voor fotografen we hebben in deze stad."

Anne Bloemendaal van Flowerdales Agency die het billboardproject opzette | Foto: Jacco van Giessen

Fotografe Sandra Zegarra Patow liet zich inspireren door de melancholische muziek van de Rotterdamse singer-songwriter Nana M. Rose. “Haar muziek trok me heel erg aan want het is heel erg Lana Derey en sprookjesachtig. Haar nummer Sweet Honey gaf me een idee voor de fotoshoot. De wereld die zij beschrijft. Ik had meteen een klik met haar. ”

Fotograaf Sandra Zegarra Patow is vereerd met haar foto op een billboard | Foto: Jacco van Giessen

Nana M. Rose ziet de billboardfoto als een kunstwerk tussen fotografie en muziek. “Mijn nummer Sweet Honey gaat over het hemelse gevoel als je verliefd bent, het gevoel alsof je in een film speelt. Sandra verbeeldde dat in haar foto alsof ik uit de wereld wil ontsnappen en dat is verliefdheid uiteindelijk ook.“

“Sandra had een soort doek over de camera en daar zat ik ook onder. Ik moest haar gaan verleiden door de camera heen, we kwamen samen in een soort bubbel. Dat kun je goed zien op de foto.”

De fotograaf vindt het erg leuk dat ze gevraagd is voor dit fotoproject. “Vooral nu in deze moeilijke tijden. Ik ben altijd dankbaar en vereerd als ik gevraagd word en gewaardeerd word voor mijn werk. Dat is voor mij een teken dat ik toch goed bezig ben. En dat ik moet doorgaan, ook al is het soms zwaar. Het is weer een bevestiging van: just do it.”