Basketbalsters Binnenland verliezen eerste finaleduel

Het duel in Noord-Holland was de eerste in een best of three-reeks. De twee clubs gingen lang gelijkop. Na het derde kwart stond het zelfs helemaal gelijk: 58-58. In de slotfase trok bekerwinnaar Den Helder de wedstrijd naar zich toe en liep uiteindelijk uit naar 82-75.

Donderdag is de return in Barendrecht. Mocht Binnenland dat duel winnen, dan is zaterdag de beslissingswedstrijd in Den Helder. De laatste en enige landstitel in het basketbal behaalde Binnenland in 2014.