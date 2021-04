Volledige ploeg van HES Botlek Tank Terminal legt het werk vier uur stil

Het werk in de HES Botlek Tank Terminal ligt in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 00:00 en 04:00 uur stil. De medewerkers, allemaal aangesloten bij FNV Havens, staken. Zij vinden dat hun werkgever de hand op de knip houdt bij de cao-onderhandelingen.

De werknemers willen meer loon en een betere overwerkvergoeding. Volgens FNV Havens wist de werkgever vijf jaar geleden bij de start van de terminal nog niet of het een succes zou worden waardoor er een 'mager' cao is opgesteld. Het bedrijf is vervolgens 'als een tierelier gaan draaien', schrijft FNV Havens.

Volgens FNV-bestuurder Niek Stam werken er middels ploegendiensten continu vijftig werknemers in de terminal. "Deze staking zorgt ervoor dat het geplande schip, treinen en vrachtwagens een grote vertraging gaan oplopen," zegt hij.