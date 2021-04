Liveblog coronavirus: terrassen open, einde aan avondklok en enorme rijen voor de winkels

- Vaccinatie-uitnodigingen naar mensen uit 1995

10:30 Drukte bij IKEA in Barendrecht

Ikea in Barendrecht kan ook rekenen enorme drukte en lange rijen.

10:20 Lange rij voor de Primark

Vanaf vandaag mag er zonder afspraak gewinkeld worden. Dat betekent voor sommige winkels lange rijen voor de winkels, zoals hier bij de Primark in Rotterdam.



08:33 Stadsreiniging ruimt ravage in parken na Koningsdag op

Stadsreiniging is, zoals gewoonlijk op de dag na Koningsdag, vroeg gestart met opruimen. Vooral op plekken waar het gisteren druk was, zoals hier in het Vroesenpark, is veel rommel achtergelaten. Normaal gesproken is het op Koningsdag rustig in het park.

Veel afval in het Vroesenpark na Koningsdag | Foto: Mirjam de Winter

Ravage in het Vroesenpark na Koningsdag | Foto: Mirjam de Winter

De politie is vannacht een woning aan de Westzeedijk in Rotterdam binnengevallen waar zo'n honderd mensen illegaal feestvierden. Alle feestgangers zouden 50 euro entree hebben betaald voor het feest.



De politie kwam ter plaatse na meerdere meldingen van geluidsoverlast. Bij aankomst werden de agenten opgewacht door boze buurtbewoners die allemaal een melding hadden gedaan. Zij verklaarden dat ze de geluidsoverlast zat waren en dat er veel mensen in het pand aanwezig waren. Volgens de politie kwam er 'een onwijs kabaal' uit het pand.

Toen de agenten aanbelden, werd niet open gedaan. Nadat de agenten een uur hadden gewacht op een slotenmaker konden ze alsnog naar binnen.



In de woning troffen de agenten een ravage aan. Ook werden vijf flessen met zestien liter lachgas en een hoeveelheid cocaïne gevonden. De politie heeft de geluidsinstallatie in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden omdat ze de woning niet wilden verlaten.

Vanaf vandaag mag je weer een drankje doen op het terras. Maar hier zitten nog wel flink wat regels aan verbonden. Zo is een spontaan bezoekje niet toegestaan en is er een limiet voor het aantal personen aan tafel.

Bjorn van Dijl is eigenaar van de Barrage in Alblasserdam een heeft zijn terras aan De Alblas klaargemaakt om weer bezoekers te mogen ontvangen. Hij kan alle nieuwe regels zo uit zijn hoofd oplepelen en denkt aan tijdsblokken om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. "Je mag van 12:00 tot 18:00 open en 50 mensen tegelijk ontvangen. Terwijl wij 250 mensen kwijt kunnen. We hebben ervoor gekozen om tijdsblokken van twee uur aan te bieden. Dan hopen we drie keer vijftig mensen te ontvangen."



Bezoekers moeten een mondkapje dragen om binnen in het restaurant naar de wc te gaan of hun jas op te hangen. Ook bij aankomst als gasten onderweg zijn naar het aan hun toegewezen tafeltje is een mondkapje verplicht. Daarnaast moeten de tafeltjes op vaste plekken blijven staan. Ook moet er gereserveerd zijn en mogen maximaal twee personen van een ander huishouden aan een tafeltje zitten, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar.

Een negatieve coronatest is niet nodig, er wordt bij de ingang wel een gezondheidscheck gedaan. "Op een formulier moet je invullen of je klachten hebt," zegt Dijl. Daarnaast moeten ook een naam en een telefoonnummer ingevuld worden.



5:52 Terrassen vanaf vandaag weer open

De terrassen mogen vandaag weer tussen 12.00 uur en 18.00 uur open. Er gelden nog wel allerlei regels. Zo mag je maar met z'n tweeën aan een tafeltje zitten. Ook gaan niet-essentiële winkels vandaag weer open; je kan er terecht zonder afspraak. Bij De Bijenkorf moet deze week nog wel een afspraak worden gemaakt.

5:49 'Bereidheid ouders om kinderen te laten testen beperkt'

De testbereidheid onder ouders van schoolgaande kinderen is beperkt. Dat concludeert ouderorganisatie Ouders en Onderwijs op basis van een enquête die door ruim 1400 ouders werd ingevuld. Bij een positief coronageval in de klas moeten kinderen getest worden of tien dagen in quarantaine. Een kwart van de ouders kiest dan liever voor quarantaine. Nog eens ongeveer een kwart wil hun kind enkel laten testen bij klachten. Bijna 40 procent staat welwillend tegenover een test en bij het overige deel van de bevraagde ouders is het testen nog niet aan de orde geweest.

Uit de enquête blijkt daarnaast dat meer ouders zich zorgen maakt dat hun kind besmet raakt met het coronavirus. Rond de zomervakantie was dat nog minder dan 40 procent. Nu is dat 60 procent. Maar dat heeft de testbereidheid onder ouders dus niet vergroot, stelt Ouders en Onderwijs.



5:49 Na drie maanden einde aan avondklok

Voor de voorlopig laatste keer is om 04.30 uur de avondklok afgelopen. Vanaf vanavond is het weer gewoon toegestaan om tussen 22.00 uur en 04.30 naar buiten te gaan. Het kabinet besloot vorige week de maatregel, die op 23 januari voor het eerst werd ingesteld, niet te verlengen.

Over de avondklok was veel te doen: na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig op meerdere plekken in het land. Verder zette de rechtbank 2,5 week na de invoering een streep door de avondklok, maar die uitspraak werd geschorst. Later werd in hoger beroep geoordeeld dat de avondklok toch was toegestaan.

Het einde van de avondklok is onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. Zo mogen vanaf vandaag ook de winkels open zonder afspraak, gaan de terrassen na een half jaar gesloten te zijn geweest weer beperkt open en is meer bezoek welkom bij uitvaarten. Verder zijn theorie-examens en non-foodmarkten weer toegestaan en gaat het advies voor thuisbezoek van één naar twee bezoekers per dag.

5:48 Vaccinatie-uitnodigingen naar mensen uit 1955

Mensen die zijn geboren in 1955 ontvangen vandaag of morgen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat meldt de NOS. De uitnodiging volgt op de mogelijkheid die de groep sinds vorige week al had om online een vaccinatieafspraak te maken.