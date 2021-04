Liveblog coronavirus: terrassen open en einde aan avondklok

- Vaccinatie-uitnodigingen naar mensen uit 1995

5:52 Terrassen vanaf vandaag weer open

De terrassen mogen vandaag weer tussen 12.00 uur en 18.00 uur open. Er gelden nog wel allerlei regels. Zo mag je maar met z'n tweeën aan een tafeltje zitten. Ook gaan niet-essentiële winkels vandaag weer open; je kan er terecht zonder afspraak. Bij De Bijenkorf moet deze week nog wel een afspraak worden gemaakt.

5:49 'Bereidheid ouders om kinderen te laten testen beperkt'

De testbereidheid onder ouders van schoolgaande kinderen is beperkt. Dat concludeert ouderorganisatie Ouders en Onderwijs op basis van een enquête die door ruim 1400 ouders werd ingevuld. Bij een positief coronageval in de klas moeten kinderen getest worden of tien dagen in quarantaine. Een kwart van de ouders kiest dan liever voor quarantaine. Nog eens ongeveer een kwart wil hun kind enkel laten testen bij klachten. Bijna 40 procent staat welwillend tegenover een test en bij het overige deel van de bevraagde ouders is het testen nog niet aan de orde geweest.

Uit de enquête blijkt daarnaast dat meer ouders zich zorgen maakt dat hun kind besmet raakt met het coronavirus. Rond de zomervakantie was dat nog minder dan 40 procent. Nu is dat 60 procent. Maar dat heeft de testbereidheid onder ouders dus niet vergroot, stelt Ouders en Onderwijs.



5:49 Na drie maanden einde aan avondklok

Voor de voorlopig laatste keer is om 04.30 uur de avondklok afgelopen. Vanaf vanavond is het weer gewoon toegestaan om tussen 22.00 uur en 04.30 naar buiten te gaan. Het kabinet besloot vorige week de maatregel, die op 23 januari voor het eerst werd ingesteld, niet te verlengen.

Over de avondklok was veel te doen: na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig op meerdere plekken in het land. Verder zette de rechtbank 2,5 week na de invoering een streep door de avondklok, maar die uitspraak werd geschorst. Later werd in hoger beroep geoordeeld dat de avondklok toch was toegestaan.

Het einde van de avondklok is onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. Zo mogen vanaf vandaag ook de winkels open zonder afspraak, gaan de terrassen na een half jaar gesloten te zijn geweest weer beperkt open en is meer bezoek welkom bij uitvaarten. Verder zijn theorie-examens en non-foodmarkten weer toegestaan en gaat het advies voor thuisbezoek van één naar twee bezoekers per dag.

5:48 Vaccinatie-uitnodigingen naar mensen uit 1955

Mensen die zijn geboren in 1955 ontvangen vandaag of morgen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat meldt de NOS. De uitnodiging volgt op de mogelijkheid die de groep sinds vorige week al had om online een vaccinatieafspraak te maken.