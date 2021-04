Het weer van vandaag: veel zonneschijn, later op de dag meer bewolking

Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en zakt de temperatuur naar 7 of 8 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuiden regenen.

Morgen verloopt overwegend bewolkt met perioden met regen of een aantal buien. Overdag breekt heel lokaal de zon nog even door in het uiterste oosten van de regio. Opklaringen vanuit het westen volgen pas in de avond. In het uiterste westen van de regio wordt het in de regen niet warmer dan slechts 8 graden. In het uiterste oosten loopt het kwik nog op naar een graad of 12 tijdens droge momenten. In de loop van de dag draait in heel de regio de wind naar het noordwesten en neemt toe tot matig of (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

Ook vrijdag en in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook regelmatig door. Verder blijft het door de noordenwind aanhoudend fris voor de tijd van het jaar met een maximum temperatuur van slechts 11 of 12 graden.

Tussen 21 en 30 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,2 graden en de minimumtemperatuur 6,3 graden. Er valt gemiddeld 16,0 mm neerslag.