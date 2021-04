Bont en blauw, maar wel een wereldrecord: Jeroen koprolt twintig kilometer tussen Gorinchem en Papendrecht

“Ik wilde fysieke en mentale grenzen verleggen, laten zien dat je verder kunt komen dan je zelf altijd denkt. En dit overdragen aan anderen,” zegt Jeroen. "In het begin ging het nog soepel. Maar na acht kilometer dacht ik al: dit is een hel en ik wil stoppen. Dat spreek je dan niet uit en zo zie je: ik heb het toch gehaald.” Buiten een fysieke en mentale topvorm had Jeroen zich niet voorbereid. “Tja hoe bereid je je voor op veertien uur lang koprollen?”

Jeroen in actie tussen Gorinchem en Papendrecht. Tekst gaat verder onder de video.

De uitdaging voltooide hij dan ook niet zonder kleerscheuren. “Mijn schouders en heupen kwamen open te liggen. Het werd een lijdensweg. Uiteindelijk heb ik ook mijn trui met capuchon uit gedaan en toen heb ik ook een stuk van mijn hoofdhuid eraf getrokken.”

Het wereldrecord voor Jeroen blijft officieus “Het kost je zo’n 8 duizend dollar om je te laten registreren. Dat geld heb ik niet en ik vind het ook geen crowdfunding waard. Anderen moeten dit geld lekker uitgeven aan goede doelen of hun naasten. Het is jammer dat het niet officieel is, maar sommige dingen in het leven doe je voor jezelf.”

Bekijk hieronder de reportage.