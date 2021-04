Burgemeester Kolff over versoepelingen en Koningsdag: 'Spannend kantelpunt in deze crisis'

De tweede Koningsdag in lockdown is veel drukker verlopen dan die van vorig jaar. Op verschillende plekken was het te druk, zo ook in onze regio, waaronder in Rotterdam en Dordrecht. Wouter Kolff is voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht. Hij vertelde bij Radio Rijnmond hoe hij terugkijkt op Koningsdag en wat hij van de versoepelingen vindt die woensdag ingaan.

Dat het dit jaar drukker was met Koningsdag dan vorig jaar kan Kolff wel verklaren. “Vorig jaar zaten we echt nog een beetje in de opstart van de coronacrisis en waren de mensen nog onder de indruk van corona. Je ziet dat dat steeds meer wegebt en dat het eigenlijk gewoon wordt gevonden dat het er is. Heel veel pakken het gewone leven weer op.” Maar de drukte geeft de voorzitter van de veiligheidsregio een dubbel gevoel. “Ik gun iedereen alle feestjes en alle ondernemers de mogelijkheid om omzet te maken en hun bedrijf te laten draaien. Tegelijkertijd gun ik ook de zorgmedewerkers iets meer ontspanning, want het is momenteel heel erg heftig in de zorg.”



Versoepelingen spannend

De timing van de versoepelingen van woensdag noemt Kolff daarom spannend, maar hij begrijpt de beslissing van het kabinet. "Het kabinet heeft een afweging te maken tussen enerzijds de druk op de zorg en alle geneeskundige en medische kanten van deze crisis. Tegelijkertijd is er een sociaal, maatschappelijke en economische kant van deze crisis.” Volgens Kolff staan we nu op een kantelpunt in die crisis. Maar wanneer dat precies is, is lastig te zeggen. Er zijn volgens hem altijd partijen en mensen die het wel en niet eens met de beslissingen van het kabinet zijn. “Je kunt het bijna nooit helemaal goed doen waarbij iedereen zegt: 'Eureka, dit is de oplossing'.”

Hoewel het openen van de terrassen zorgt voor extra bewegingen, kan de versoepeling volgens Kolff ook een bijdrage leveren aan de druk op de handhaving. Daarnaast is de kans op besmetting volgens Kolff zo’n 15 tot 20 keer lager in de buitenruimte. Hij denkt daarom dat spreiden over de buitenruimte uiteindelijk een goed effect gaat hebben. Ook is Kolff blij met het afschaffen van de avondklok. “Het is natuurlijk een vreselijke maatregel. Het is niet alleen een vrijheid beperkende maatregel, maar ook een vrijheid ontnemende maatregel.”



Stap 1 is gezet

Met de versoepelingen van woensdag zetten we volgens Kolff stap 1 in de richting van het normale leven. Maar het is volgens de voorzitter cruciaal dat we ons blijven houden aan de maatregelen die nog wel gelden. “En met name de basismaatregelen. Als mensen dat heel gedisciplineerd zouden doen, dan zal je zien dat we zo snel mogelijk ook van die andere maatregelen af zijn en we onze vrijheden weer terugkrijgen.”