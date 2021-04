Koe die vanaf drijvende boerderij in de haven belandde, kon ontsnappen door open hekje

Floating Farm is een proefproject waarbij vers voedsel wordt geproduceerd op het water. De dieren staan op een ponton dat drijft in de haven. Een van de koeien nam dinsdag een onbedoelde duik. "Het was een onbedacht ogenblik van een van onze vrijwilligers", zegt boer Bert een dag later over het incident. "Hij had het hekje open laten staan en er waren twee koeien die dachten: daar kunnen we doorheen."

Volgens Bert hadden meer koeien in het water terecht kunnen gekomen. "Er waren nog een stuk of vier koeien die dachten: we gaan ook even buiten kijken. Ze stonden al op de duikplank, maar ééntje slaagde erin om tussen de openingen van de brugreling door te glippen. Ik had nooit gedacht dat daar een koe tussendoor zou kunnen, maar een klein koetje lukt het wel. Nou, daar hebben we dan ook van geleerd."

Boer Bert | Foto: Jacco van Giessen

Voor deze situaties hebben bedrijven als Floating Farm een draaiboek klaarliggen, vertelt boer Bert. "Er liggen touwen klaar, de boot ligt klaar. We kunnen meteen ingrijpen in zo'n geval. De koeien kunnen goed zwemmen. Je moet dan wel snel handelen, want als je niet uitkijkt, zwemmen ze weg en in dit geval had deze koe zo de Maas ingezwommen."

De brandweer was er dinsdag binnen zes minuten om het dier uit het water te halen. "Toen hadden wij de koe al aan een touw en aan de brug vastgezet, zodat hij niet kon zinken of weg kon zwemmen.

Het is niet voor het eerst dat er een koe van de drijvende boerderij, een initiatief proefproject in de Rotterdamse Merwehaven, in het water terecht komt.

Volgens Bert gaat het goed met de koe. "Hij was eventjes de kluts kwijt, maar liep toen de brug over naar de stal en werd omringd door zijn vriendinnen. Toen ging-ie lekker in de box liggen met een blik van: ik heb een avontuurtje beleefd."