De terrassen zijn na een maandenlange sluiting weer open

"Het is lang geleden dat ik voor het laatst op het terras zat", zegt een man die als een van de eerste het terras van café NRC in de Witte de Withstraat in Rotterdam mocht betreden. "Ik kan het me niet eens meer herinneren, maar ik ben heel blij dat we weer een drankje kunnen doen."

"Het voelde deze ochtend alsof je op schoolreisje ging", zegt horecaondernemer Herman Hell. "Het is een dag van hoop: Hopen dat de druk in de ziekenhuizen afneemt en meer mensen gevaccineerd worden. Het is lekker weer en het is voor mensen alsof ze voor het eerst in tijden naar buiten mogen."

Het terras van NRC is niet verder uitgebreid. "We hebben het zo ingericht dat er genoeg afstand is en dat het publiek zich daar niet druk om hoeft te maken", legt hij uit. Aan coronatoeslag doen ze niet. "Op 1 januari zijn de prijzen wel wat hoger geworden, maar meer dan dat is er niet bij gekomen."

Het personeel moet nu hard aan het werk, omdat ze afgelopen maanden niet veel gedaan hebben. Bij het dragen van hun giletjes moesten ze lachen dat de coronakilootjes nu wel zichtbaar worden. "Dus laat iedereen hierheen komen zodat het personeel lekker hard kan werken", zegt Hell lachend.

Herman Hell | Foto: Rijnmond

Voor ober Jasper begon de dag chaotisch, legt hij uit. "We moesten alles klaarleggen en voorbereiden. Voor de opening was het even spannend, maar toen net de boel openging was het na vijf minuten weer als vanouds. We gaan nu lekker de mensen bedienen en zorgen dat ze een leuke dag hebben."

'Gek dat dit weer kan'

"Het is eigenlijk heel gek dat dit weer kan", zeggen een moeder en een dochter die ruim van tevoren hebben gereserveerd bij NRC. "Ik dacht wel: als het druk is, ga ik weg", legt ze uit. "Maar het is nu pas 12:00 uur."

"Het voelt als vanouds", zegt een voorbijganger die zijn hond uitlaat. "Ik heb niet gereserveerd, maar ik hoop wel dat ik zo een plekje kan bemachtigen."

Regels

Aan de heropening van de terrassen zijn wel een aantal regels verbonden. Zo mogen de uitbaters hun terrassen alleen van 12:00 uur tot 18:00 uur openstellen, zijn maximaal twee mensen per tafel of meerdere mensen die horen bij één huishouden toegestaan en geldt er een maximum van vijftig mensen bij grote terrassen. Een reservering vooraf is verplicht, al mag dat ook ter plekke.

Tegenover NRC zit De Schouw, waar Tineke Speksneijder met een glimlach de eerste bezoekers op de foto zet. "Ik ben ervan overtuigd dat we over twee maanden terug gaan naar het oude normaal. De afgelopen maanden waren zwaar, maar ik heb altijd de moed gehouden dat het goed zou komen", vertelt ze. De horecaonderneemster is zelf al gevaccineerd en noemt dat heel belangrijk. "Al prikken ze me in m'n kont!", lacht ze.