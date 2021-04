LIVE: De terrassen zijn na een maandenlange sluiting weer open

Horecaondernemers en terrasliefhebbers hebben er reikhalzend naar uitgekeken, maar met de hoge druk op de ziekenhuizen is het voor velen ook een dubbel gevoel. Woensdag vanaf 12:00 uur zijn de terrassen weer open, na een sluiting van ruim een halfjaar.

Kijk hieronder live mee naar de heropening van de terrassen in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Druk daarvoor op de play-knop.

Aan de heropening van de terrassen zijn wel een aantal regels verbonden. Zo mogen de uitbaters hun terrassen alleen van 12:00 uur tot 18:00 uur openstellen, zijn maximaal twee mensen per tafel of meerdere mensen die horen bij één huishouden toegestaan en geldt er een maximum van vijftig mensen bij grote terrassen. Een reservering vooraf is verplicht, al mag dat ook ter plekke.