We mogen weer naar de Ikea: rij van honderden mensen in Barendrecht

Met de coronaversoepelingen die deze woensdag zijn ingegaan mogen ook niet-essentiële winkels weer open. Zonder reservering, maar wel onder andere voorwaarden, zoals maximaal één klant per 25 vierkante meter. Bij de Ikea in Barendrecht laten klanten zich daar in ieder geval niet door afschrikken. Volgens omstanders staat daar nu een rij van een paar honderd mensen.

Die rij vormt zich tussen opgestelde dranghekken. Het parkeerdek is gedeeltelijk afgezet. Ikea zelf riep klanten voor deze woensdag op om in ieder geval niet voor openingstijd al naar de winkel te komen.

Het is niet de eerste keer dat een heropening lange rijen veroorzaakt bij de Ikea in Barendrecht. Precies een jaar geleden was het ook al eens bijzonder druk bij de winkel, die ook toen na een periode van coronasluiting de deuren opende.

Niet alleen bij de Ikea staat woensdagochtend een lange rij. Ook bij de Primark op de Coolsingel in Rotterdam is het druk.