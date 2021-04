Rotterdamse moordverdachte zit plotseling zonder advocaat

Een man die vastzit voor de moord op zijn vrouw in de Rotterdamse Insulindestraat blijkt vlak voor de zitting geen advocaat meer te hebben. De raadsman trok zich terug na onenigheid over het voeren van de verdediging.

Daniël D. zou in augustus van het vorig jaar zijn 36-jarige vrouw hebben doodgestoken. Tijdens het drama waren de drie jonge kinderen van het stel van 3, 5 en 7 jaar in de woning aanwezig.

De rechtszaak zou op 1 juni inhoudelijk worden behandeld, maar advocaat Stefan van Paridon heeft zich een week geleden teruggetrokken. De verdachte wil namelijk niet dat hij toegang krijgt tot het moorddossier. De weigering heeft waarschijnlijk te maken met zijn geestelijke stoornis: de 40-jarige Roemeen is schizofreen en achterdochtig.

Volgens de rechtbank heeft de opgestapte advocaat zo’n zes of zeven collega’s geraadpleegd maar die willen geen van allen de verdediging overnemen. De rechtbank hield daarom een tussenzitting op woensdag om een knoop door te hakken. “U heeft recht op een advocaat en het is een ernstig feit. Mede vanwege uw stoornis is het van belang dat u wordt bijgestaan.”

Daniël D. bleek zelf geen nieuwe advocaat te hebben geregeld. De rechter: “Dan ga ik aan de Raad voor Rechtsbijstand vragen u een advocaat toe te wijzen.” Een dergelijke procedure is eerder gevolgd in de zaak tegen tramschutter Gökmen T. in Utrecht. Hij kreeg toen de Rotterdamse advocaat André Seebregts toegewezen, accepteerde hem niet en bespuugde hem in de zaal.

Ook Daniël D. maakt nu al bezwaar. “Ik wil niet dat u er een voor mij zoekt, want

Ik wil geen advocaat die dingen uit mijn dossier haalt Verdachte moord Insulindestraat

” Hij zegde toe zelf op zoek te gaan. De rechtbank gaat ondanks de weigering toch aan de Raad voor de Rechtsbijstand vragen een advocaat achter de hand te houden. “Het is kort dag, de advocaat moet wel genoeg tijd hebben om de zaak voor te bereiden.”

Het is voor verdachten in een strafzaak niet verplicht een advocaat te nemen. De rechtbank kan het wel wenselijk vinden. Mocht de verdachte het weigeren dan kan de jurist eventueel als een soort toezichthouder in de zaal plaatsnemen.

De Rotterdamse rechtbank wil over twee weken een nieuwe zitting om te kijken of de verdachte een raadsman heeft gevonden. Als dat niet lukt en hij weigert een andere advocaat, dan is het de vraag of de geplande zitting van 1 juni doorgaat. Voor de zaak is een hele dag uitgetrokken en mogelijk worden er ook deskundigen uitgenodigd. “Het is niet de bedoeling dat we er straks allemaal voor niets zitten”, sloot de rechter het af.