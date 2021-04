Rotterdam heeft nu de tofste verkeerslichten ter wereld, dankzij het Eurovisie Songfestival

"Waterloo. Couldn't escape if I wanted to. Waterloo. Knowing my fate is to be with you...", klinkt het vanaf vrijdag door de straten bij Rotterdam Ahoy. Om extra feestvreugde voor het Eurovisie Songfestival in de stad te brengen, heeft de gemeente Rotterdam verkeerslichten op de kruising Gooilandsingel/Zuiderparkweg geplaatst waarmee je zingend en dansend het zebrapad oversteekt.