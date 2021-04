Advies: bouw geen extra fietsbrug over de Rotte

Een extra fietsbrug over de Rotte leek de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek een goed idee. Het zou gaan om een nieuwe, snelle en veilige fietsroute vanuit Nieuw Terbregge naar het hart van Hillegersberg. Dat speelde vooral in op de wens van jonge gezinnen uit Nieuw Terbregge. Zij ervaren de verkeersdrukte bij de Irenebrug als gevaarlijk, vooral met kleine kinderen op de fiets. Ook betekent de huidige situatie een stukje omfietsen om bij winkels te komen.



Het idee van een extra fietsverbinding over de Rotte landde niet bij alle inwoners even goed. Er ontstond een heuse tweestrijd tussen de inwoners voor en de inwoners tegen een fietsbrug. Het gevolg: twee actiegroepen en twee petities.

Een haalbaarheidsonderzoek wijst nu uit dat een ruime meerderheid tegen de komst van een extra fietsbrug is. Van de 365 deelnemers die een vragenlijst hebben ingevuld, zijn er 262 mensen tegen een brug. De tegenstanders vinden het om verschillende argumenten geen goed idee. Het is een aantasting van het landschap, het is zonde van het geld en het wordt er juist onveiliger op voor het fietsverkeer, maar ook voor de watersporters en roeiers.

Een fietsbrug in Ommoord zoals de voorstanders graag zouden zien | Foto: Rijnmond

De voorstanders pleiten voor een extra fietsbrug vanwege de veiligheid van de kinderen en de bereikbaarheid van winkels. Zij zijn met dertig procent in de minderheid.



De gemeenteraad van Rotterdam moet de knoop doorhakken. Als zij de mening van de meerderheid het zwaarst laat wegen, is de uitkomst duidelijk en komt er geen extra fietsbrug.