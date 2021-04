Decaan EUR vertrekt na onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een decaan vertrekt per 1 augustus bij de Erasmus Universiteit. Dat is het College van Bestuur met de man overeengekomen, meldt de universiteit. Tegen de man waren klachten ingediend wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De universiteit besloot naar aanleiding van de meldingen een onderzoek in te stellen naar de decaan die werkte op de Erasmus School of Health Policy and Management. Naar aanleiding van de bevindingen van het extern onderzoeksbureau ging de EUR in gesprek met de decaan. "In belang van alle betrokken partijen en een goede afwikkeling van deze kwestie is besloten afscheid van elkaar te nemen", laat een woordvoerder van de EUR weten.

In december 2019 onderzocht Rijnmond de kwestie naar aanleiding van een Tweet waarin de zaak werd aangezwengeld. De woordvoerder van de Erasmus Universiteit ontkende toen dat er een onderzoek liep naar de decaan. Later, in januari 2020, is dat wel bevestigd.

Eén van de slachtoffers die de zaak aankaartte is onlangs bij een andere universiteit gaan werken.