Nederlands elftal speelt twee WK-kwalificatiewedstrijden in Rotterdam

Het Nederlands elftal speelt in de strijd om WK-kwalificatie twee wedstrijden in De Kuip. In Rotterdam is Gibraltar, de nummer 195 van de FIFA-wereldranglijst, op 11 oktober de tegenstander. Op 16 november neemt Oranje het op tegen Noorwegen, de huidige nummer 42 van de wereld.

Het Nederlands elftal begon de WK-kwalificatie met een 4-2 nederlaag in en tegen Turkije. Daarna werd in Nederland met 2-0 van Letland gewonnen, gevolgd door een 7-0 overwinning bij Gibraltar. Door die resultaten staat het Nederlands elftal tweede in poule G. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar volgend jaar.

Via de play-offs kunnen nog drie landen zich kwalificeren voor het WK voetbal. Deze play-offs worden gespeeld door de tien nummers 2 uit de groepsfase plus twee landen uit de Nations League.

Naast de wedstrijden in Rotterdam zal het Nederlands elftal op 4 september Montenegro ontvangen in het Philips Stadion in Eindhoven. Op 7 september is Turkije te gast in de Johan Cruijff ArenA.