Rotterdammer Fahd Larhzaoui droomde van profvoetbal, maar werd een steracteur: 'Hollywood zou fantastisch zijn'

Toch is dat achteraf helemaal niet erg. Want het niet worden van pakweg Spartaan of Feyenoorder maakte dat de weg wel vrij werd gemaakt voor een totaal ander avontuur, dat het leven van Larhzaoui voorgoed zou gaan veranderen. ''Ik had toen al een andere droom. Dat was acteur worden. Daar ben ik achteraan gegaan, en dat is gelukt.''

Gelukt is het met vlag en wimpel: Larhzaoui trekt tegenwoordig volle zalen (vlak voor corona) en scoort juichende recensies, ook met solo-theaterstukken als Schijn en Shirt Uit. Net zo makkelijk als op het toneel is hij bovendien te zien in films en op televisie: veel kinderen kennen hem als de presentator van het vrolijke en nieuwsgierige programma Huisje, Boompje, Beestje.

Hollywood

''Hollywood is natuurlijk een droom, voor een acteur'', vertelt Larhzaoui, die ondanks corona ook nu hard aan de weg timmert. ''Een film uitbrengen in Hollywood zou fantastisch zijn. Maar ik vind het vooral interessant om een rol te spelen die me uitdaagt. Een rol met twee of drie zinnen hier en daar is leuk, maar het is niet interessant genoeg voor mij als maker of acteur. Dat vindt elke acteur, denk ik. Dat ben je niet zomaar. Je wil mooie rollen kunnen spelen en mooie verhalen kunnen vertellen.''

Larhzaoui, die in Rotterdam woont, doet dat niet voor zichzelf. ''Ik denk dat ik door de kansen die ik krijg om verhalen te kunnen vertellen ook verbinding kan maken met anderen. En mensen bij elkaar kan brengen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen maar om mij. Ik heb het geluk en het talent dat ik dit mag en kan doen. Ik hoop dat ik daar andere mensen mee help en inspireer.''

Later dit jaar is hij te zien in de film El Houb. De film gaat over een Marokkaans-Nederlandse jongen, Karim, die terugkeert naar zijn ouderlijk huis om aan zijn ouders te vertellen dat hij op mannen valt. De film is geregisseerd door Rotterdammer Shariff Nasr, zegt Larhzaoui, die tekent voor de hoofdrol. "Hun reactie inspireert tot een ontdekkingsreis door Karims isolement, terwijl hij probeert een diepgewortelde cultuur van stilte te doorbreken."

