Plan voor verkoop recreatieoord Hoek van Holland op de plank

Het principebesluit om tot verkoop over te gaan wordt dus niet genomen. Twee weken geleden was al duidelijk geworden dat de gemeenteraad zich niet in de aanpak kon vinden. Het plan bevatte te veel onduidelijkheden over de toekomst. Zo was er geen zekerheid voor de eigenaren van de huisjes.

Wethouder Bas Kurvers van Wonen gaat met de gebiedscommissie Hoek van Holland en een vertegenwoordiging van de recreanten werken aan een nieuw voorstel op basis van de toekomstvisie voor Hoek van Holland. Het recreatieoord en de bijbehorende camping zijn toe aan verbetering en modernisering.