Feyenoord moet jaarlijks groepsfase Europees voetbal halen om 25 miljoen uit nieuw stadion te krijgen

Feyenoord is akkoord gegaan met de businesscase van het nieuwe stadion. Om de performance fee van 25 miljoen euro te ontvangen moet wel aan een aantal ambitieuze voorwaarden worden voldaan. Zo moet Feyenoord per jaar 24 thuiswedstrijden spelen: 17 competitieduels, 4 Europees, 2 in de beker en 1 oefenduel aan het begin van het seizoen. En dat voor gemiddeld 50.000 toeschouwers.

Het spelen van 24 thuiswedstrijden betekent dat Feyenoord jaarlijks de groepsfase van een Europees toernooi moet halen. Ook moeten er jaarlijks acht grote evenementen plaatsvinden en moeten er 150.000 mensen een rondleiding door het nieuwe stadion doen. Ook het aantal business seats en business lounges zal ten opzichte van de huidige situatie flink omhoog moeten. Als deze doelstellingen niet worden gehaald, dan gaat de performance fee stapsgewijs omlaag, met als bodem 17,5 miljoen euro. Dat bedrag is gegarandeerd.



En het publiek moet komen met ander vervoer dan de auto. Want in het mobiliteitsplan wordt uitgegaan van meer gebruik van openbaar vervoer en ander vervoer dan de auto.



Feyenoord heeft woensdag een investeringsmemorandum gepresenteerd over het beoogde nieuwe stadion voor de club. Dat is een document met de laatste stand van zaken rondom de stadionplannen. De presentatie is aan de gemeente Rotterdam en potentiële investeerders.



Bij monde van Roel Vollebregt, de directeur van Nieuw Stadion bv, bevestigt Feyenoord het nieuws dat Rijnmond twee weken geleden al publiceerde. De club heeft groen licht gegeven aan de businesscase van het nieuwe stadion. Maar met betrekking een afgeronde financiering en afsluiten van een contract binnen de beoogde bouwkosten, is nog altijd werk te doen.

“Ik heb er wel vertrouwen in dat dit gaat lukken, anders zouden we nu deze update niet geven en doorgaan,” zegt Vollebregt. Hij heeft sinds begin dit jaar samen met financieel directeur Carl Berg van Stadion Feijenoord bv de leiding over het stadionproject. Hij ziet in de beoordeling van de businesscase een belangrijke mijlpaal die bereikt is.

Businesscase is realistisch

“Feyenoord vindt de businesscase die er nu ligt realistisch. De club wil er financieel op vooruit gaan en denkt dat dit mogelijk is met de aannames die in dit ondernemingsplan gedaan worden.”

Er is gerekend met drie scenario’s. Bij het meest negatieve scenario krijgt Feyenoord 17,5 miljoen euro binnen. Gelijk aan de huidige inkomsten. Als alles volgens plan gaat, levert het de club 7,5 miljoen meer op. En daar bovenop wordt ook gewerkt aan de meest positieve scenario’s, waarbij de voetbalclub er nog enkele miljoenen meer uit wil halen.

Komt het stadion er nu wel, of niet?

Mark Koevermans zei het enkele weken geleden nog: De kans dat het nieuwe stadion er werkelijk komt is 50/50. Hoe het er nu voor staat, wil Vollebregt niet in percentages uitdrukken.



“Dat durf ik niet te zeggen, dat is nattevingerwerk", zegt Vollebregt. "Het gaat niet vanzelf en we zullen er hard aan moeten trekken, maar we hebben er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken."

In ieder geval is er nog werk te doen en is het nog geen ‘definitieve go’ vanuit Feyenoord. Iets waar bijvoorbeeld de gemeenteraad naar snakt. Dat definitieve groene licht hangt nog af van een paar zaken.

Zo is de financiering nog niet rond. “We zijn nu wel zover dat als we er uit komen met alle partijen waarmee we nu praten, dat we er zouden zijn. Hoeveel er al binnen is? We zitten op 85 procent,” zegt Vollebregt.

Niet duurder dan 365 miljoen

En of het stadion gebouwd kan worden voor de begrote kosten van 365 miljoen, hangt af van een akkoord met bouwbedrijf BAM/Besix. “Het budget en de raming past bijna op elkaar. Het past net niet, maar dat is binnen de marge van wat je normaal mag vinden. Aan het einde is er altijd sprake van nog wat water bij de wijn en onderhandelingen. We zijn op het punt dat het ontwerpproces geëindigd is en dat de bouwcombinatie haar definitieve calculatie aan het maken is. Dat zal medio dit jaar afgerond zijn en daarin gaan ze kijken wat de dingen echt kosten als ze de markt op gaan en in gaan kopen. Daar loop je dan tegen het fenomeen aan van vraag en aanbod. Als in China de vraag omhoog gaat, dan gaan hier de prijzen omhoog, al weet je dat niet helemaal zeker."

Zo blijft het wachten op het definitieve antwoord vanuit Feyenoord over de komst van een nieuw stadion. Ook de uitkomst van de aangespannen zaak bij de Raad van State is hierbij van belang.

Supporters, bedrijven en bewoners zijn naar de rechter gestapt om het vaststellen van de gebiedsontwikkeling in de gemeenteraad aan te vechten. Want kan dit wel, als Feyenoord er zelf nog niet eens uit is of dat nieuwe stadion er komt?

Pas nadat deze rechtszaak is afgerond, gaat de club richting de eindbeslissing, de zogenaamde financial close. Als de Raad van State er de tijd voor neemt, kan dit eventueel pas in december zijn. Nog net op tijd voor Feyenoord om in het huidige tijdpad te blijven en zonder vertraging een eerste paal de grond in te zien gaan.