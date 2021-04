Raymond Hendriks redde brandende man: 'Je doet gewoon je ding'

Raymond Hendriks is één van de bouwvakkers die het leven van een man redde die in brand stond.

De man die woensdagochtend in brand stond bij een gevelbrand op de Willem Buytewechstraat in Rotterdam is een zwerver. Dat zegt Raymond Hendriks, een van de bouwvakkers die het slachtoffer bluste. "Met een kan water uit de schaftkeet."

"Zijn rug stond in brand", vertelt Hendriks aan Rijnmond. "We hebben hem netjes geblust en toen is hij weggelopen. Het is een man die hier altijd slaapt. Samen met een maatje. Die makker was eerder al vertrokken." Meer dan dat weet Hendriks niet over het slachtoffer. De bouwvakker reageert nuchter op wat er is gebeurd. "Je doet gewoon je ding", zegt hij. "En daarna pak je je werk weer op."

Van de dakloze man zijn alleen een jas en een hoodie gevonden. Volgens de politie is de man mogelijk zwaargewond geraakt en heeft hij hulp nodig. Daarom wordt er naar hem gezocht. Hendriks hoopt dat het goed gaat met de zwerver. "Ik hoef niet per se contact met hem. Maar als hij vragen heeft, is hij welkom hier. Hij mag altijd even een praatje komen maken. En ik hoop dat hij niet te veel last heeft van zijn rug."