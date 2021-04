RIVM: 1265 nieuwe besmettingen in de regio, 1 regiogenoot overleden

Na twee dagen met een besmettingsaantal ruim onder het huidige weekgemiddelde van 1015 (575 dinsdag en 731 maandag), is het aantal besmettingen vandaag weer een stuk hoger. Het RIVM meldt 1265 nieuwe besmettingen in de regio.

Op woensdag en donderdag ligt het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens sprake is van een 'inhaaleffect'

In onze regio is één nieuw sterfgeval gemeld. Een Dordtenaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 10 personen uit de regio zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag was dit aantal ook 10, maandag 4.

Landelijk zijn er 8713 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 3371 meer dan gisteren.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 25 - 2391

Albrandswaard: 14 - 2666

Barendrecht: 35 - 4861

Brielle: 16 - 1442

Capelle aan den IJssel: 54 - 7011

Dordrecht: 87 - 13021

Goeree-Overflakkee: 35 - 3985

Gorinchem: 25 - 3625

Hardinxveld-Giessendam: 6 - 2521

Hellevoetsluis: 23 - 3135

Hendrik-Ido-Ambacht: 22 - 3267

Hoeksche Waard: 40 - 7653

Krimpen aan den IJssel: 25 - 3404

Lansingerland: 26 - 5840

Maassluis: 19 - 3074

Molenlanden: 41 - 4988

Nissewaard: 62 - 7974

Papendrecht: 25 - 3124

Ridderkerk: 30 - 5192

Rotterdam: 494 - 68397

Schiedam: 61 - 8446

Sliedrecht: 17 - 3070

Vlaardingen: 42 - 7651

Westvoorne: 6 - 1021

Zwijndrecht: 35 - 4832

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.