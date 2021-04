Spoorstakingen voorlopig van de baan

De acties voor donderdag in de regio Rijnmond vervallen | Foto: Rijnmond

De stakingen op het spoor zijn voorlopig afgelast. Vakbond FNV en spoorbeheerder ProRail hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De details daarvan worden waarschijnlijk donderdag bekendgemaakt. Daarna mogen de leden zich erover uitspreken.

De onenigheid over de nieuwe cao leidde woensdagochtend tot problemen in het treinverkeer. Medewerkers van ProRail legden tussen 06:00 uur en 08:00 uur het weer neer. Dat leidde in de regio's Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar tot overvolle treinen. Soms moesten reizigers een trein laten schieten.

Voor donderdag stonden acties gepland in de regio's Rotterdam en Dordrecht.