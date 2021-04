Eerste terrasdag: 'Je ziet dat mensen om 18:00 uur met pijn in het hart afscheid nemen'

"Het was een kort dienstje, maar wel fantastisch om weer te doen", zegt Maurice de Jong van Café Van Zanten in Rotterdam over de eerste dag waarop weer drank en spijs op de terrassen mocht worden geserveerd. Om 12:00 uur stroomden de eerste gasten bij 'zijn' nering aan de Meent. Rond 18:00 uur nemen de laatste bezoekers zonder morren afscheid.

Volgens De Jong was de sfeer de hele middag gemoedelijk. "Op den duur hopen we nog wat later open te mogen blijven, zodat mensen ook een diner erbij kunnen doen. Je ziet nu dat ze met pijn in het hart afscheid nemen van het terras. Het is zo lang geleden dat ze daar konden zitten. Maar we moeten ons houden aan de richtlijnen. Zes uur is zes uur. En morgen is er weer een nieuwe dag."

"Bij supermarkten kun je nog wel tot 20:00 uur drank halen als je nog naar een park wilt", reageert een van de afdruipende bezoeksters. "Dan kun je dit terras toch ook wel wat langer open houden, toch? Bovendien kun je hier - laten we eerlijk zijn - beter controleren." Een man hoopt dat de cafés wat langer open mogen. "Als je nu uit je werk komt, dan kun je met een beetje mazzel een biertje meepikken."

Kijk hieronder naar de reportage. De tekst gaat verder onder de video:

Een vrouwelijke bezoeker van het café werkt in een ziekenhuis. "Daar zie je dat het de verkeerde kant op gaat", zegt ze. Om 18:00 uur gaat ze naar huis, maar zij denkt dat groepjes mensen op andere plekken verder gaan. "Nu weet je niet wat andere mensen gaan doen. Ik ga toevallig naar huis, maar er zijn ook mensen die de stad in duiken en bij een supermarkt bier of wijn gaan halen om wat gezelligs te doen."

De Jong hoopt dat er snel meer kan in de horeca, maar ook dat het aantal ziekenhuisopnames snel naar beneden gaat en dat het beter gaat met de zorg. "Maar deze dag smaakt natuurlijk naar meer. Dit is waar we voor leven", zegt hij.