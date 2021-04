Feyenoord legt nieuwe analist vast

Feyenoord heeft in Rotterdammer Dennis van der Ree een nieuwe analist gevonden. De oud-profvoetballer tekent in De Kuip een contract voor één seizoen.

De samenwerking tussen Van der Ree en Arne Slot, de nieuwe trainer van Feyenoord, is niet nieuw. Van 2014 tot 2017 werkten de twee samen bij Cambuur Leeuwarden, waar Slot assistent-trainer was en Van der Ree de beloften coachte. Na het vertrek van Slot was Van der Ree, die in het bezit is van het diploma Coach Betaald Voetbal, ook actief als assistent in Friesland, een functie die hij daarna ook vervulde bij FC Twente.

Van der Ree (42) speelde onder andere in de jeugd van Feyenoord, maar een doorbraak in De Kuip bleef uit. Via FC Utrecht, NAC, AGOVV en Cambuur wist hij uiteindelijk tot 175 wedstrijden in het betaald voetbal te komen.