Zo voorkom je dat je fiets wordt gestolen in Rotterdam

Na Amsterdam is Rotterdam de tweede plek waar de meeste fietsen worden gestolen. Dat blijkt uit onderzoekcijfers van Bureau Beke uit Arnhem. Je fiets op slot zetten, is een advies dat iedereen zelf wel in kan vullen. Bert Gelling van de ANWB geeft meer tips.

Jaarlijks worden er meer dan een half miljoen fietsen gestolen in ons land. Volgens Gelling zijn treinstations en binnensteden de meest risicovolle plekken. "Snel even wat te eten halen en je fiets niet (goed) op slot zetten. Dan loop je altijd risico, zeker als er iemand op de loer ligt."

De meeste tips van Gelling spreken voor zich, maar er is er één die niet heel bekend is. "Veel bewaakte fietsenstallingen zijn gratis. Veel mensen weten dat niet."

Je fiets ergens aan vastmaken of een slot met een keurmerk nemen, zijn preventieve tips die als muziek in de oren klinken. Een ander oprukkend fenomeen is het plaatsen van een tracker. "Door gps kun je je gestolen fiets terugvinden. Ook bij de ANWB bieden we het nu aan in de verzekering en fabrikanten spelen er steeds meer op in."

Verzekeren

Als een fiets een kostbaar bezit voor je is, raadt Gelling aan je fiets te verzekeren. "Garanties tegen stelen heb je namelijk nooit. Er zijn niet overal (gratis) bewaakte stallingen en goede sloten kunnen ook kapot gemaakt worden. Sommige elektrische fietsen kosten al bijna 2 duizend euro. Dan kan ik me een verzekering goed voorstellen."

Mocht je fiets gestolen zijn, raadt Gelling aan om aangifte te doen. "Voor een verzekeraar is het altijd een vereiste. Maar bij onverzekerde fietsen wordt het vaak nagelaten. Men vindt het dan de moeite niet, horen we vaak. Maar als je het wel doet, krijgen wij meer inzicht in de cijfers van gestolen fietsen."