Het weer van vandaag: grijs, fris en regen

Vandaag verloopt overwegend bewolkt met perioden met regen of een aantal buien. In de regen loopt het kwik niet verder op dan slechts 7 of 8 graden. Wanneer aan het eind van de dag de zon nog even doorbreekt vanuit het westen, loopt de temperatuur nog op tot een graad of 10. In de loop van de dag draait de wind in heel de regio naar het noordwesten en neemt toe tot matig of vrij krachtig.