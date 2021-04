Recreanten in Hoek van Holland hebben voorzichtige hoop: 'Dit zorgt voor optimisme'

"Ik ben wel vrolijker opgestaan vanmorgen dan dat ik op 3 november deed, toen we die brief op de deurmat kregen", vertelt Yoek Kouwenhoven, woordvoerder van de lokale actiegroep. Op die bewuste dag in november werd bekend dat de gemeente Rotterdam het recreatieoord in de verkoop wilde doen, zodat het park kan moderniseren.

Volmondig wil hij het nog niet zeggen, maar er valt wel een kleine last van zijn schouders. "De winst van gisteren is dat duidelijk is geworden dat de raad het plan gewoon niet steunt. Dat de wethouders niet anders konden dan met een ander voorstel komen. Dat is toch wel de grootste winst en dat zorgt ook voor wat optimisme."

Yoek Kouwenhoven | Foto: Rijnmond

'Draagvlak is belangrijk'

Woensdagavond werd gezegd dat het draagvlak belangrijk en cruciaal is. "Het draagvlak gaat bepalen wat het uiteindelijk gaat worden", verwijst Kouwenhoven naar wat er met het recreatieoord gaat gebeuren. "Dat is zeker nieuw voor ons. We hebben vanaf het begin al gezegd dat het draagvlak voor de verkoopvariant met Europese aanbesteding er bij de recreanten niet was. Ook niet bij de gebiedscommissie. Als dat de wegingsfactor gaat zijn, biedt dat veel perspectief voor de toekomst."

"Ik ben gematigd optimistisch", vertelt Mario Bruijns, schrijver van een boek over het recreatieoord. "De Europese aanbesteding is nog niet van de baan", bevestigt hij. "De verkoop aan een grote marktpartij is er niet uitgehaald. Heel bijzonder, want er ligt een onderzoek waarin staat wat er gebeurt als vakantieparken worden verkocht of gemoderniseerd. Dat loopt eigenlijk altijd slecht af voor de recreanten."

Mario Bruijns | Foto: Rijnmond

Verkoop op de plank

De verkoop van Recreatieoord Hoek van Holland is overigens nog niet volledig van de baan, maar meer 'op de plank' gelegd. Wel lijkt er voor de recreanten ruimte om te praten over alternatieven. "Zelfbeheer bijvoorbeeld, dat is hetgeen wat je het meest terughoort op het park. Niet dat we ieder weekend zelf het gras gaan maaien, maar dat wij een goede partij zoeken die van ons de opdracht krijgt om het park goed te beheren." Een andere optie zou 'op afstand zetten' kunnen zijn. Maar dan moet er wel een verbeterde juridische positie voor de recreanten komen, vindt Kouwenhoven. "Anders zijn we nog geen stap verder. Dan is het met het aflopen van een contract iedere keer hetzelfde verhaal: gaan we met hen door, komt er een nieuwe beheerder of gaat het in de verkoop."

Reacties vanaf recreatieoord Hoek van Holland

Wat er precies nodig is om het recreatieoord te laten voortbestaan, is nog wat vaag. Voornamelijk omdat veel informatie niet beschikbaar is, laat Kouwenhoven weten. "We hebben begrepen dat de gemeente het huishoudboekje over de financiën van het recreatieoord niet goed op orde heeft. Dat zou eerst inzichtelijk moeten worden." Belangrijk voor de recreanten om te weten, 'anders kunnen we nooit met een goed financieel plan komen'.

Daarmee wordt meteen duidelijk wat de recreanten willen: met plannen komen. Echt concrete uitwerkingen zijn er nog niet, daarvoor moet er eerst nog juridisch getoetst worden.