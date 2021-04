Colonne van 300 auto's rijdt naar staking in Alblasserdam: 'Ik ben heel erg boos'

Al zeven maanden wordt er tevergeefs onderhandeld over een nieuwe cao en nu zijn ze het zat, laat Rien Lodder weten, werkzaam bij Royal IHC in Krimpen aan den IJssel en lid van de OR. "Mensen denken dat het alleen maar om geld gaat, maar dat is niet zo. Het gaat ook over gelijk werk bijvoorbeeld, of gelijke lonen voor iedereen. Er zijn heel veel mensen met een flexcontract, die slechter worden behandeld dan mensen met een vast contract." Daar moet verandering in komen, vindt Lodder.

Ook moet er een zogenoemd generatiepact komen. "Dat mensen op hun zestigste een dag minder kunnen werken, en die plekken kunnen opgevuld worden met jongeren. Ik heb collega's... die werken al tientallen jaren iedere dag. Dan mogen ze op 67 met pensioen en zitten ze met versleten knieën achter de geraniums. Laten we goed zorgen voor die mensen."

Echt meer dan geld alleen

"Het is echt meer dan alleen geld, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is", zegt Lodder. "Als je ziet wat ze ons aanbieden... De energiekosten, de boodschappen; alles gaat omhoog. Als werkende ga je er haast op achteruit."

Daarom wordt er gestaakt. De colonne is inmiddels in Alblasserdam gearriveerd en de auto's gaan een voor een door de staakstraat. "Het lijkt een beetje op de Franse tolpoortjes. Daar lever je je formulier in en daarna ga je naar huis." En daar blijven de medewerkers 48 uur zitten, want de staking duurt tot en met vrijdag. Het plan is met de staking de druk op de werkgeversorganisatie FME op te voeren, die over de brug moet komen met een eerlijke cao Metalektro waar 160 duizend mensen onder vallen.

'Het is altijd wat'

"Het probleem is dat we al tien jaar lang aan het vechten en staken zijn. Het is altijd wat", zegt Lodder boos. "Of het is crisis of er komt crisis aan, óf we komen er net uit. Ik snap niet waarom het zo moeilijk is. We willen vooruit in de branche; innovatie en jongeren aantrekken. Op deze manier gaat dat niet gebeuren. Alsof die werkgeversorganisatie er alleen maar zit om zakken te vullen, aandeelhouders te pleasen en geld te verdienen. De mensen om wie het gaat worden aan de kant geschoven. Ik ben heel boos op FME."

Lodder hoopt dat de organisatie na deze staking met de werknemers om tafel gaat. "Er gebeurt namelijk niet veel op het moment. Ze denken vast: 'Het is coronacrisis, we roken ze wel uit.' Maar ik kan ze verzekeren, we gaan die cao gewoon halen. En anders gaan we het harder doen."