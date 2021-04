Wim maakt de Taj Mahal van luciferstokjes: 'Ik zou m'n eigen grafkist kunnen maken'

De Notre Dame van houten sticks heeft een onderkomen gevonden bij MiniWorld en Wim hoopt eenzelfde bestemming te vinden voor zijn huidige project. Hij is nu namelijk net klaar met de Taj Mahal van lucifers. "Een prachtwerk", aldus verslaggever Jacco van Giessen. "Er zit een lampje binnenin en daardoor zie je alle kleine schaduwtjes van die lucifers. Een meesterwerk!" Wim verwachtte begin maart wel een halfjaar bezig te zijn met de Taj Mahal, maar dat liep even anders. Een ruime maand later is het bouwsel namelijk al klaar.

"Deze is heel goed gelukt", zegt de bouwmeester bescheiden. Nu hij al met al een jaar bezig is met luciferbouwsels, is-ie er aardig bedreven in geworden. "Je krijgt er wat meer feeling voor." Niet dat het echt sneller gaat. Het bouwen van de Notre Dame duurde meer dan vier maanden. "Ik word er steeds beter in, steeds secuurder. Je kan het niet zomaar afraffelen", weet Wim inmiddels.

De Taj Mahal van luciferstokjes | Foto: Rijnmond

Potje lijm en duizenden stokjes

Compleet met plein en vier torens is het nog best een 'groot ding' geworden, aldus Wim. "Ik denk dat hij zo'n 60 tot 70 centimeter groot is. Dat is wel te groot om in m'n huis te laten staan." Daar heeft Wim vrede mee, zolang zijn Taj Mahal maar een goede bestemming krijgt. Die heeft Wim alleen nog niet gevonden. "Ik zat te denken aan een instelling vanuit India of een Indiaas restaurant bijvoorbeeld." Als het maar binding met India heeft. "Dat het daar een mooi plekje krijgt waar mensen er ook echt wat aan hebben. Een herinnering uit het verleden."

Wachten tot de Taj Mahal een plekje heeft doet Wim niet. Sterker nog, hij is al door naar het volgende project. De benodigde stokjes heeft hij al in huis. "Die koop ik via internet. Kost wel wat geld, maar ja. Welke hobby kost nou geen geld? Ik koop de stokjes per duizend in uit België, dat kost een eurootje of zeven. Potje lijm erbij, dan ben ik wel even zoet."

Hij richt zich nu weer op een Frans project: de Arc d'Triomphe. "Die is niet zo groot als de Taj Mahal; wat vierkanter en compacter." Maar ook in een vierkant, compact project gaan makkelijk 4 duizend houtjes zitten. "Voor de Taj Mahal heb ik er 7 duizend nodig gehad." Een maandje werk zal de Arc d'Triomphe zijn, gokt Wim. En dan gaat-ie gewoon weer door met bouwen.

Grafkist van luciferstokjes

Het liefste zou Wim de Rotterdamse Laurenskerk bouwen, maar er zit een kink in de kabel. Zonder bouwplan gaat Wim dan ook niet aan de slag. Het enige probleem is dat hij de benodigde bouwplannen van zijn droomproject niet heeft. "Ik heb geen bouwtekeningen van de schaal waarin ik hem wil maken. Je kan niet zomaar op de bonnefooi houtjes aan elkaar gaan plakken." Maar of die plannen er zijn, is een beetje onduidelijk. "Ik heb al gevraagd bij MiniWorld, want zij hebben een miniatuur staan van de Laurenskerk. Alleen werken ze daar met een 3D-printer en dat is een hele andere techniek."

Wim hoopt dat er iemand is die hem aan de benodigde tekeningen kan helpen. In de tussentijd bouwt hij gewoon lekker door. "Ik denk niet dat ik nog van dit bouwen af kom, het verveelt zeker niet." En het is gelukkig nog láng niet zo ver, en eigenlijk gaat het hem ook te ver, maar stiekem zou Wim z'n eigen grafkist wel van luciferstokjes kunnen maken. "Ik hoop dat dat m'n laatste project wordt", zegt hij lachend. Op serieuze toon gaat hij verder: "Ik hoop dit nog wel een jaar of twintig te kunnen doen", besluit hij glunderend over zijn nieuwe hobby.

Als iemand een mooie tentoonstellingsplek voor de Taj Mahal van Wim weet of meer informatie heeft over bouwplannen van de Laurenskerk, neem dan contact op met Rijnmond 010 436 44 36 of stuur een mail naar nieuws@rijnmond.nl. De contactgegevens van Wim van Oevelen zijn bij de redactie bekend.