Badr Hari neemt het op tegen Pool in Ahoy tijdens Glory 78

Hari is op zoek naar revanche na zijn nederlaag tjdens GLORY 76 tegen Benjamin Adegbuyi, de trainingspartner van Rico Verhoeven. De komende tegenstander van Hari is het Poolse zwaargewicht Wrzosek, de huidige nummer 8 op de GLORY-ranglijst. Hari staat op plek 3.

Wrzosek is een imposant figuur, met zijn lengte van twee meter is zijn bijnaam 'de Hightower' veelzeggend. Het wordt zijn derde GLORY gevecht. In 2018 verloor Wrzosek van Adegbuyi tijdens GLORY 62 via een unanieme beslissing. Nog geen jaar later leverde Wrzosek een indrukwekkende prestatie tijdens GLORY 71 toen hij zijn tegenstander Demoreo Dennis versloeg via een technical knockout in de tweede ronde.