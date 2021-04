Liveblog corona: ondernemers kijken tevreden terug op eerste terrasdag en corona-app uit de lucht door privacyproblemen

- Ondernemers kijken tevreden terug op eerste terrasdag

- Twee dagen geen waarschuwingen van CoronaMelder-app vanwege de privacy

- Lees hier het liveblog van woensdag terug

De CoronaMelder-app stuurt vanaf vandaag zeker twee dagen geen waarschuwingen over contacten met besmette andere gebruikers. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid besloten omdat er privacyproblemen zijn, zegt hij in een verklaring.

De meldingen worden stopgezet, omdat codes die aan gebruikers worden gekoppeld op Android-telefoons korte tijd in een logboek worden opgeslagen. Daar kunnen voorgeïnstalleerde apps ook bij. Veel smartphonefabrikanten - denk aan Samsung of Huawei - leveren die apps vaak mee bij de verkoop van telefoons. In theorie kunnen de codes vervolgens worden gekoppeld aan personen en zou een partij hier misbruik van kunnen maken.

09:40 Moderna produceert volgend jaar drie keer zoveel vaccins

Moderna verhoogt de productie van zijn coronavaccin. Het wil volgend jaar 3 miljard doses produceren. Dit jaar zijn het er tussen de 800 miljoen en 1 miljard.

Volgend jaar moet een groot deel van de wereldbevolking zijn eerste injectie met een coronavaccin nog krijgen. Daarnaast hebben mensen die al gevaccineerd zijn mogelijk een nieuwe injectie nodig om opnieuw goed beschermd te zijn.

Het Moderna-vaccin is voor 94 procent werkzaam en geschikt voor mensen vanaf 16 jaar. In de VS loopt een onderzoek naar de resultaten bij kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Ook wordt gewerkt aan een vaccin dat bescherming moet bieden tegen nieuwe gevaarlijker virusvarianten.

Prik | Foto: Archief

09:30 Eerste terrasdag: 'Je ziet dat mensen om 18:00 uur met pijn in het hart afscheid nemen'

"Het was een kort dienstje, maar wel fantastisch om weer te doen", zegt Maurice de Jong van Café Van Zanten in Rotterdam over de eerste dag waarop weer drank en spijs op de terrassen mocht worden geserveerd. Om 12:00 uur stroomden de eerste gasten bij 'zijn' nering aan de Meent. Rond 18:00 uur nemen de laatste bezoekers zonder morren afscheid.

