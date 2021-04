Liveblog corona: ondernemers kijken tevreden terug op eerste terrasdag en vertrouwen in de overheid afgenomen door corona

- Onderzoek Erasmus Universiteit: 'Door corona is vertrouwen in overheid afgenomen'

- Ondernemers kijken tevreden terug op eerste terrasdag

- Twee dagen geen waarschuwingen van CoronaMelder-app vanwege de privacy

13:05 Komend weekend nog geen publiek bij eredivisie

Het kabinet staat nog niet toe dat er komend weekend publiek bij wedstrijden in de eredivisie is. De KNVB en de clubs hadden daar wel op gehoopt, gesterkt door de resultaten van een onderzoek van Fieldlab.

Fieldlab concludeerde gisteren na drie testwedstrijden dat er bij voetbalwedstrijden de helft tot driekwart van de normale hoeveelheid publiek aanwezig kan zijn, onder strenge voorwaarden zoals het vooraf testen van het publiek en het dragen van mondkapjes. Het advies van Fieldlab wordt nog bekeken door het OMT.

12:41 RIVM begrijpt uitspraak van Kuipers bij Beau niet

Het RIVM begrijpt niet waarop Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zich baseerde, toen hij gisteravond bij het RTL-programma Beau zei dat de avondklok nauwelijks effect heeft gehad. "De berekening was dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect", zei Kuipers. Hij zei ook dat er geen keus was. Begin januari werd duidelijk dat de besmettelijker Britse variant in Nederland was opgedoken. "We moesten iets doen", zei hij.

Het RIVM weet niet hoe Kuipers bij deze vaststelling komt. Die 10 procent was de verwachting voor de invoering van twee maatregelen samen, zegt een woordvoerder. Dat waren de avondklok en de maatregel dat een huishouden maar één bezoeker tegelijkertijd mocht ontvangen. Het RIVM kijkt of het mogelijk is om het effect van alleen de avondklok op de ontwikkeling van de besmettingscijfers uit te rekenen.

12:20 95.000 boetes voor overtreden avondklok

De politie heeft de afgelopen maanden ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. De boetes zijn vooral opgelegd aan mensen tussen de 18 en 45 jaar. De meeste mensen hebben zich aan de avondklok gehouden, zegt de politie.

Volgens de politie heeft de maatregel veel gevergd van de samenleving en moesten agenten de afgelopen tijd "vaker repressief optreden dan gebruikelijk". Dat is ten koste gegaan van het contact met mensen in de wijken.

Voor het handhaven van coronamaatregelen zijn veel extra agenten ingezet. De afgelopen maanden hebben politiemensen in totaal 212.000 overuren gemaakt, een stijging van twee derde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Avondklok | Foto: MediaTV

11:25 Onderzoek Erasmus Universiteit: 'Door corona is vertrouwen in overheid afgenomen'

In het jaar van coronamaatregelen is het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD afgenomen. Ook is de onvrede over het beleid van de overheid toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook werd duidelijk dat zo'n 20 procent van de Rotterdammers zich niet wil laten inenten met een coronavaccin.

In het onderzoek, dat nog loopt, wordt gekeken naar de maatschappelijke impact van de coronapandemie en de veranderingen van april vorig jaar tot maart 2021. Voor de vierde keer zijn meer dan 24 duizend mensen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ondervraagd.

10:45 RIVM: 220.000 vaccinaties minder dan eerder berekend

Het RIVM heeft het vaccinatiecijfer voor Nederland naar beneden bijgesteld; het aantal geschatte vaccinaties bedraagt nu bijna 5,2 miljoen. Het instituut telde eerder deze maand door een rekenfout 220.000 vaccinaties te veel geteld. De correctie heeft geen invloed op het verloop van het vaccinatieprogramma, zegt het RIVM.

Door de rekenfout, op 13 april, was het aantal vaccinaties bij huisartsen en instellingen ongeveer 10 procent te hoog ingeschat. De programmering en de rekenmethode zijn na herstel van de fout ook gecontroleerd en gevalideerd door een externe partij.

Vaccinatie bij de GGD | Foto: Rijnmond

10:00 Twee dagen geen waarschuwingen van CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app stuurt vanaf vandaag zeker twee dagen geen waarschuwingen over contacten met besmette andere gebruikers. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid besloten omdat er privacyproblemen zijn, zegt hij in een verklaring.

De meldingen worden stopgezet, omdat codes die aan gebruikers worden gekoppeld op Android-telefoons korte tijd in een logboek worden opgeslagen. Daar kunnen voorgeïnstalleerde apps ook bij. Veel smartphonefabrikanten - denk aan Samsung of Huawei - leveren die apps vaak mee bij de verkoop van telefoons. In theorie kunnen de codes vervolgens worden gekoppeld aan personen en zou een partij hier misbruik van kunnen maken.

09:40 Moderna produceert volgend jaar drie keer zoveel vaccins

Moderna verhoogt de productie van zijn coronavaccin. Het wil volgend jaar 3 miljard doses produceren. Dit jaar zijn het er tussen de 800 miljoen en 1 miljard.

Volgend jaar moet een groot deel van de wereldbevolking zijn eerste injectie met een coronavaccin nog krijgen. Daarnaast hebben mensen die al gevaccineerd zijn mogelijk een nieuwe injectie nodig om opnieuw goed beschermd te zijn.

Het Moderna-vaccin is voor 94 procent werkzaam en geschikt voor mensen vanaf 16 jaar. In de VS loopt een onderzoek naar de resultaten bij kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Ook wordt gewerkt aan een vaccin dat bescherming moet bieden tegen nieuwe gevaarlijker virusvarianten.

Prik | Foto: Archief

09:30 Eerste terrasdag: 'Je ziet dat mensen om 18:00 uur met pijn in het hart afscheid nemen'

"Het was een kort dienstje, maar wel fantastisch om weer te doen", zegt Maurice de Jong van Café Van Zanten in Rotterdam over de eerste dag waarop weer drank en spijs op de terrassen mocht worden geserveerd. Om 12:00 uur stroomden de eerste gasten bij 'zijn' nering aan de Meent. Rond 18:00 uur nemen de laatste bezoekers zonder morren afscheid.

Lees hier meer.