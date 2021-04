Liveblog teruglezen: ondernemers kijken tevreden terug op eerste terrasdag en vertrouwen in de overheid afgenomen door corona

- Onderzoek Erasmus Universiteit: 'Door corona is vertrouwen in overheid afgenomen'

21:30 Rotterdamse raadsleden dienen moties in om 'vaccinatiekloof' te verkleinen

“De mensen zien door de bomen het bos niet meer. Er moet daar waar nodig in een begrijpelijke taal gecommuniceerd worden over vaccineren.” Dat vindt Narsingh Baltwantsing, Rotterdams raadslid van de PvdA. Zijn partij heeft donderdag samen met de ChristenUnie-SGP Rotterdam en GroenLinks Rotterdam een motie ingediend tijdens de raadsvergadering om de vaccinatiekloof te verkleinen.

20:30 Kabinet: publiek blijft welkom bij Songfestival

Bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy kan zoals gepland publiek aanwezig zijn. Het kabinet gaf begin deze maand in principe al groen licht, maar hield een slag om de arm, omdat onzeker was hoe het aantal besmettingen zich zou ontwikkelen.

18:10 Foutje: mensen uit 1963 uitgenodigd voor coronaprik

Door een administratieve fout hebben 40.000 mensen die in 1963 zijn geboren te vroeg een uitnodiging voor een coronaprik gekregen. Die groep is eigenlijk nog niet aan de beurt voor een vaccin, maar mag volgens het RIVM bij wijze van uitzondering toch een afspraak maken voor een inenting.

Deze week krijgen mensen uit 1955 en 1961 een invitatie voor een coronaprik bij de GGD. Mensen die zijn geboren tussen 1956 en 1960 worden via de huisarts ingeënt.

16:45 RIVM: 858 nieuwe coronabesmettingen, 4 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt donderdag 858 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Woensdag ging het om 1265 besmettingen, dinsdag om 576.

Op woensdag en donderdag ligt het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens sprake is van een 'inhaaleffect'.

15:55 Hugo de Jonge bezoekt Franciscus Gasthuis & Vlietland

Hugo de Jonge heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak daar met medewerkers van de prikstraat, de ic en de cohortafdeling Cardio-Long. Op dit moment liggen de ic’s van beide ziekenhuizen vol. Er wordt hard gewerkt om patiënten uit te kunnen plaatsen naar andere ziekenhuizen.

Ook ging het tijdens het bezoek van De Jonge over het tekort aan gespecialiseerd personeel. "Wij lieten aan de minister zien hoe wij middels de Hololens verpleegkundigen en arts-assistenten opleiden voor o.a. de behandeling van coronapatiënten", meldt het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

13:30 Testlocatie bij Rotterdam Ahoy urenlang gesloten na overlijdensgeval

De coronatestlocatie bij Rotterdam Ahoy is de hele ochtend gesloten geweest door een incident. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Een vrouw werd in de testlocatie onwel en overleed later.

De vrouw stond in de rij te wachten tot ze getest zou worden, toen ze niet lekker werd. Reanimatie mocht niet meer baten. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

13:22 Burgemeester van Zwijndrecht positief getest op corona

13:05 Kabinet: geen publiek bij komende eredivisieduels Feyenoord en Sparta

Het kabinet heeft besloten dat de landelijke pilot met toegangstests vooralsnog niet wordt verlengd. In het kader van deze pilot werd afgelopen weekend voor het eerst sinds eind september 2020 een hele speelronde in de Eredivisie met (beperkt) publiek afgewerkt.

Dat is zonder problemen verlopen en de vraag was of deze pilot zou worden verlengd. Het antwoord op die vraag is: nee. De komende eredivisieduels worden zonder publiek gespeeld.

12:41 RIVM begrijpt uitspraak van Kuipers bij Beau niet

Het RIVM begrijpt niet waarop Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zich baseerde, toen hij gisteravond bij het RTL-programma Beau zei dat de avondklok nauwelijks effect heeft gehad. "De berekening was dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect", zei Kuipers. Hij zei ook dat er geen keus was. Begin januari werd duidelijk dat de besmettelijker Britse variant in Nederland was opgedoken. "We moesten iets doen", zei hij.

Het RIVM weet niet hoe Kuipers bij deze vaststelling komt. Die 10 procent was de verwachting voor de invoering van twee maatregelen samen, zegt een woordvoerder. Dat waren de avondklok en de maatregel dat een huishouden maar één bezoeker tegelijkertijd mocht ontvangen. Het RIVM kijkt of het mogelijk is om het effect van alleen de avondklok op de ontwikkeling van de besmettingscijfers uit te rekenen.

Ernst Kuipers | Foto: Rijnmond

12:20 95.000 boetes voor overtreden avondklok

De politie heeft de afgelopen maanden ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. De boetes zijn vooral opgelegd aan mensen tussen de 18 en 45 jaar. De meeste mensen hebben zich aan de avondklok gehouden, zegt de politie.

Volgens de politie heeft de maatregel veel gevergd van de samenleving en moesten agenten de afgelopen tijd "vaker repressief optreden dan gebruikelijk". Dat is ten koste gegaan van het contact met mensen in de wijken.

Voor het handhaven van coronamaatregelen zijn veel extra agenten ingezet. De afgelopen maanden hebben politiemensen in totaal 212.000 overuren gemaakt, een stijging van twee derde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Avondklok | Foto: MediaTV

11:25 Onderzoek Erasmus Universiteit: 'Door corona is vertrouwen in overheid afgenomen'

In het jaar van coronamaatregelen is het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD afgenomen. Ook is de onvrede over het beleid van de overheid toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook werd duidelijk dat zo'n 20 procent van de Rotterdammers zich niet wil laten inenten met een coronavaccin.

In het onderzoek, dat nog loopt, wordt gekeken naar de maatschappelijke impact van de coronapandemie en de veranderingen van april vorig jaar tot maart 2021. Voor de vierde keer zijn meer dan 24 duizend mensen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ondervraagd.

10:45 RIVM: 220.000 vaccinaties minder dan eerder berekend

Het RIVM heeft het vaccinatiecijfer voor Nederland naar beneden bijgesteld; het aantal geschatte vaccinaties bedraagt nu bijna 5,2 miljoen. Het instituut telde eerder deze maand door een rekenfout 220.000 vaccinaties te veel geteld. De correctie heeft geen invloed op het verloop van het vaccinatieprogramma, zegt het RIVM.

Door de rekenfout, op 13 april, was het aantal vaccinaties bij huisartsen en instellingen ongeveer 10 procent te hoog ingeschat. De programmering en de rekenmethode zijn na herstel van de fout ook gecontroleerd en gevalideerd door een externe partij.

Vaccinatie bij de GGD | Foto: Rijnmond

10:00 Twee dagen geen waarschuwingen van CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app stuurt vanaf vandaag zeker twee dagen geen waarschuwingen over contacten met besmette andere gebruikers. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid besloten omdat er privacyproblemen zijn, zegt hij in een verklaring.

De meldingen worden stopgezet, omdat codes die aan gebruikers worden gekoppeld op Android-telefoons korte tijd in een logboek worden opgeslagen. Daar kunnen voorgeïnstalleerde apps ook bij. Veel smartphonefabrikanten - denk aan Samsung of Huawei - leveren die apps vaak mee bij de verkoop van telefoons. In theorie kunnen de codes vervolgens worden gekoppeld aan personen en zou een partij hier misbruik van kunnen maken.

09:40 Moderna produceert volgend jaar drie keer zoveel vaccins

Moderna verhoogt de productie van zijn coronavaccin. Het wil volgend jaar 3 miljard doses produceren. Dit jaar zijn het er tussen de 800 miljoen en 1 miljard.

Volgend jaar moet een groot deel van de wereldbevolking zijn eerste injectie met een coronavaccin nog krijgen. Daarnaast hebben mensen die al gevaccineerd zijn mogelijk een nieuwe injectie nodig om opnieuw goed beschermd te zijn.

Het Moderna-vaccin is voor 94 procent werkzaam en geschikt voor mensen vanaf 16 jaar. In de VS loopt een onderzoek naar de resultaten bij kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Ook wordt gewerkt aan een vaccin dat bescherming moet bieden tegen nieuwe gevaarlijker virusvarianten.

Prik | Foto: Archief

09:30 Eerste terrasdag: 'Je ziet dat mensen om 18:00 uur met pijn in het hart afscheid nemen'

"Het was een kort dienstje, maar wel fantastisch om weer te doen", zegt Maurice de Jong van Café Van Zanten in Rotterdam over de eerste dag waarop weer drank en spijs op de terrassen mocht worden geserveerd. Om 12:00 uur stroomden de eerste gasten bij 'zijn' nering aan de Meent. Rond 18:00 uur nemen de laatste bezoekers zonder morren afscheid.

Lees hier meer.