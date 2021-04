Rotterdamse haven krijgt investering van 190 miljoen om duurzame vliegtuigbrandstof te maken

Neste produceert hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en wil gaan uitbreiden in Rotterdam. Na uitbreiding zou zogenoemde Sustainable Aviation Fuel in de Maasstad gemaakt kunnen worden.

Het bedrijf verwacht dat het project halverwege 2023 afgerond is. Tegen het einde van het jaar verwacht Neste jaarlijks in Singapore en Rotterdam 1,5 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof te produceren.

"Deze investering in Rotterdam is een volgende belangrijke stap voor Neste", laat CEO Peter Vanacker weten. "We willen onze klanten helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen met ten minste 20 miljoen ton in 2030. En aangezien de luchtvaartsector waarschijnlijk weer gaat groeien na het herstel van de COVID-19 pandemie, is er een groeiende behoefte en urgentie om de bijbehorende emissies aan te pakken."