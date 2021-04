Onderzoek Erasmus Universiteit: 'Door corona is vertrouwen in overheid afgenomen' | Foto: Rijnmond

In het jaar van coronamaatregelen is het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD afgenomen. Ook is de onvrede over het beleid van de overheid toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook werd duidelijk dat zo'n 20 procent van de Rotterdammers zich niet wil laten inenten met een coronavaccin.

In het onderzoek, dat nog loopt, wordt gekeken naar de maatschappelijke impact van de coronapandemie en de veranderingen van april vorig jaar tot maart 2021. Voor de vierde keer zijn meer dan 24 duizend mensen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ondervraagd.

Van die 24.277 respondenten heeft minder dan de helft (veel) vertrouwen in de landelijke en lokale overheid. Vorig jaar maart was dat nog 60 tot 70 procent. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een hogere opleiding en hoger inkomen meer vertrouwen hebben in het RIVM, de GGD en de overheid, dan mensen die het minder goed hebben.

'Gevaar corona wordt overdreven'

Er is ook een verband tussen minder inkomen, weinig overheidsvertrouwen en de vaccinatiebereidheid: mensen met minder inkomen en weinig vertrouwen in de overheid, zijn ook minder bereid zich te laten vaccineren. Toch wil het overgrote deel van de ondervraagden (85 procent) nog steeds graag een vaccinatie. In vergelijking met Amsterdam en Den Haag zijn er meer mensen in Rotterdam die zich niet willen laten vaccineren, namelijk 20 procent. Landelijk gezien is dat 15 procent van de mensen.

Volgens een kwart van de respondenten overdrijven de overheid en de media 'het gevaar van de coronacrisis'. Bijna 12 duizend mensen vindt dat de regering te weinig rekening houdt met 'de economische en sociale gevolgen van de pandemie'. Wel waren mensen in maart minder bang om hun baan te verliezen, dan dat ze dat in november waren. In Rotterdam vrezen nog wel flink veel ondernemers voor faillissement, namelijk een op de vier. Landelijk gezien is dat een op de vijf.

Wel is het gevoel van uitzichtloosheid gestegen, ten opzichte van een paar maanden geleden. De pandemie zorgt voor gevoelens van angst en stress. Bijna de helft van de ondervraagden zegt het gevoel te hebben naar niets uit te kunnen kijken.