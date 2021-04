Mama visarend legt nóg een ei, eind mei kuikentjes verwacht

Maar liefst drie eieren liggen er in het visarendnest in de Biesbosch. Woensdagmiddag legde de visarend het derde ei, nadat ze een paar dagen eerder ei nummer twee in het nest had gedeponeerd.

"Mevrouw visarend heeft er zin in", schrijft Beleef de Lente op Twitter. Op dat platform is de livestream te volgen, waar het visarendnest van het paartje op te zien is. "Ze legde aan het eind van de middag haar derde ei." Of het bij drie kuikentjes blijft is nog even de vraag. Drie is namelijk 'het gemiddelde van een visarend'. "Of er nog een vierde komt, is afwachten." En, misschien wel het belangrijkste: "Eind mei worden de eerste kuikens verwacht!"

Vorige week maakte Beleef de Lente bekend dat het paartje een eerste ei had gelegd. De visarenden hebben er sowieso geen gras over laten groeien, want eind maart arriveerde het stel in de Biesbosch.

Boswachter Thomas van der Es liet eerder al weten heel blij te zijn met zowel de camera als de visarendkomst: "Dit is heel erg bijzonder! Het is sowieso speciaal dat een dier na eeuwenlange afwezigheid terugkomt naar Nederland. Inmiddels zijn er drie broedparen actief geweest in het gebied, dus er zit ook een groei in de populatie."