Cadeautje voor jarig Baroeg: benoeming tot Echt Rotterdams Erfgoed

Poppodium Baroeg viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Daar mag best even bij worden stilgestaan, vindt Museum Rotterdam. Het poppodium wordt door het museum op haar verjaardag in mei uitgeroepen tot Echt Rotterdams Erfgoed.

"Baroeg is het enige grotere muziekpodium in Nederland dat harde alternatieve muziek programmeert", schrijft Stichting Wijkcollectie, dat sinds begin dit jaar met Museum Rotterdam het Echt Rotterdams Erfgoed voor haar rekening neemt. "Baroeg werkt veel met vrijwilligers én heeft een buurtfunctie, wat vrij bijzonder is voor een poppodium met harde muziek. Baroeg wordt daarom, tijdens het 40-jarig bestaan op donderdag 6 mei 2021, benoemd tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed."

Baroeg begon in 1981 als Open Jongeren Centrum en is veertig jaar later is uitgegroeid tot een 'iconisch alternatief poppodium'. Volgens Stichting Wijkcollectie is het dé plek voor 'muziekstijlen als rock, metal, hardcore, punk en psychobilly'. Met het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam in samenwerking met Stichting Wijkcollectie vertellen 'echte' Rotterdammers het hedendaagse verhaal van de stad.

In de week van 6 mei is het feest bij Baroeg. Ook wordt dan het boek uitgebracht, dat is geschreven vanwege het 40-jarig bestaan.