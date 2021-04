Kabinet: geen publiek bij komende eredivisieduels Feyenoord en Sparta

Het kabinet heeft besloten dat de landelijke pilot met toegangstests vooralsnog niet wordt verlengd. In het kader van deze pilot werd afgelopen weekend voor het eerst sinds eind september 2020 een hele speelronde in de Eredivisie met (beperkt) publiek afgewerkt.

Dat is zonder problemen verlopen en de vraag was of deze pilot zou worden verlengd. Het antwoord op die vraag is: nee. De komende eredivisieduels worden zonder publiek gespeeld.

“Dit besluit is zeer teleurstellend. Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit. In alle contacten van de KNVB, ECV en CED met ‘Den Haag’ werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was," reageert Eric Gudde namens de KNVB. "Als de succesvol verlopen pilot (nota bene helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland) op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie. "

In de Keuken Kampioen Divisie wordt alleen op 30 april in beperkte mate publiek ontvangen, maar dat stond eerder al gepland voor de pilot. Op die dag wordt bijvoorbeeld Excelsior- FC Dordrecht gespeeld. Vooralsnog blijft het ook hierbij, net als in de Eredivisie. Dat betekent ook dat van de 36e speelronde twee wedstrijden zonder supporters moeten worden gespeeld omdat deze gepland staan voor 2 en 3 mei.

Zowel in de Eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie zijn er nog vier speelrondes te gaan. Aansluitend vinden de play-offs plaats voor deelname aan de UEFA Europa Conference League (tweede kwalificatieronde) en voor promotie/degradatie.