Excelsior haalt keeper Stijn van Gassel van Helmond Sport

Stijn van Gassel heeft een tweejarig contract getekend bij Excelsior. De doelman komt transfervrij over van Helmond Sport en heeft nog een optie voor een derde seizoen in zijn contract staan.

Bij Helmond Sport kwam de 24-jarige doelman in de afgelopen seizoenen tot ruim 160 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In Kralingen volgt hij Alessandro Damen op, die na dit seizoen vertrekt bij Excelsior.

,,Wij zijn heel blij dat wij Stijn aan ons hebben kunnen binden’’, stelt directeur Ferry de Haan. ,,Hij is niet alleen een goede doelman, maar ook een jonge, gretige en ervaren speler. Stijn is ontzettend ambitieus, ziet Excelsior niet als eindstation, maar wil als eerste doel gaan presteren met Excelsior. We hebben hem afgelopen jaar veel aan het werk gezien. Met Excelsior hebben we alleen al vier keer tegen Helmond Sport gespeeld. In de oefenwedstrijd in de voorbereiding trok hij al onze aandacht. Hij speelt met lef en gaat met veel overtuiging voor lange ballen. Zijn manier van keepen spreekt ons enorm aan.’’

Acht seizoenen Helmond Sport

Na acht seizoenen liet Van Gassel zijn huidige club eerder weten dat hij toe was aan een nieuw avontuur. "Op een gegeven moment was alles normaal en vertrouwd bij Helmond Sport en dan ga je je toch afvragen hoe het bij een andere club zou zijn. Ik voelde dat ik toe was aan iets anders, een nieuwe uitdaging. Ik wil stappen blijven zetten in mijn carrière, maar het belangrijkste is dat ik blijf spelen om te laten zien wat ik kan. De stap naar Excelsior is daarom een mooie voor mij.," zegt de nieuwe doelman.