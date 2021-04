Vrijdag op Radio Rijnmond: Casper van Eijck gaat op zoek naar de voorkeuren van Sander de Kramer

Casper van Eijck is niet alleen één van de bekendste artsen van ons land, sinds dit jaar is hij ook radiomaker bij Rijnmond. Iedere maand gaat de Rotterdammer een uur lang het gesprek aan met een bekende regiogenoot en bevraagt hem of haar onder meer over zijn muzikale voorkeuren. De gast die hij deze vrijdagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur op Radio Rijnmond spreekt is Sander de Kramer.

Sander Kramer is een bezige bij. De programmamaker besteedt zijn tijd voor een groot deel aan het hulp bieden aan mensen die het een stuk minder hebben getroffen. Bekend is zijn vele vrijwilligers- en ontwikkelingswerk in Afrika waar hij duizenden kinderen van een betere toekomst voorzag. Voor zijn inzet voor de kansarme mens werd De Kramer dit jaar beloond met de prestigieuze Four Freedoms Award.

Casper van Eijck is benieuwd naar de drijfveren van De Kramer. De rollen zijn dit keer dus omgedraaid, want meestal stelt Sander zelf de vragen. Zo was Van Eijck een half jaar geleden te gast in het Rijnmond-programma Sanders Gerse Gasten.

Het gesprek tussen Casper van Eijck en Sander de Kramer hoor je vrijdagavond om 18:00 uur tot 19:00 uur op Radio Rijnmond in het programma De Verdieping.