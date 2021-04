Hoe Rotterdam nog geen jaar na het bombardement alweer toeristen wilde trekken

Terwijl de laatste puntjes op de i van de tentoonstelling worden gezet, leidt samensteller Paul Groenendijk ons rond langs de elf grote panelen die staan opgesteld in de Laurenskerk in Rotterdam. Vanaf vrijdag is Rotterdam, een attractie?! startklaar voor bezoekers, maar de deuren gaan pas open als de coronamaatregelen het toelaten.

“Het klinkt raar, maar de expositie begint al in 1941”, vertelt Groenendijk. “In 1941, dus een jaar na het bombardement en toen de stad in puin lag, startte de VVV een campagne om mensen naar Rotterdam te trekken.”

Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog niemand naar het buitenland kan, richt de stad zich op dat moment op de Nederlandse toerist. Bovendien vindt Rotterdam dat ze wel iets te bieden heeft. “De nieuwe diergaarde Blijdorp was net open, Boijmans was blijven staan en je kon al een beetje naar de wederopbouw kijken. Daar was natuurlijk helemaal niets van te zien als je met de ogen van nu kijkt, maar er waren wat bouwputten.”

Noodwinkels als publiekstrekker

Met winkelcentra trekt Rotterdam al tientallen jaren mensen naar de stad en dat gebeurt ook al in 1941, zo weet Groenendijk: “Wat nieuw was, waren de noodwinkelcentra, de voorlopers van de huidige winkelcentra.” Omdat veel winkels in het centrum zijn verdwenen door het bombardement, worden er op twee plekken noodwinkelcentra geopend.

Op de locatie Dijkzigt, ongeveer waar nu Het Nieuwe Instituut staat, komt een aantal noodwinkels bij elkaar. Aan het Bentinckplein verrijst een tweede noodwinkelcentrum. “Zoals later de Lijnbaan heel populair werd en nu de Koopgoot dat is, waren die noodwinkelcentra toen een toeristische bestemming”, zegt Groenendijk.

Na de bevrijding probeert Rotterdam toeristen te trekken met de wederopbouw. Op een grote lichtreclame aan het Hofplein verschijnt de slogan Aan den slag. “Dat was symbolisch voor de daadkracht waarmee de wederopbouw werd aangepakt”, aldus Groenendijk. “Al in 1946 startten de populaire wederopbouwritten. Dan kon je met een bus de stad in om te kijken wat er allemaal in aanbouw was, want er was natuurlijk nog niks.”

Symbolen van de wederopbouw

Vanaf begin jaren vijftig is er meer te zien van de wederopbouw. Het Groothandelsgebouw wordt in 1953 opgeleverd, net als de Lijnbaan. Twee markante onderdelen van de wederopbouw van Rotterdam. Het Groothandelsgebouw bij het Centraal Station wordt ook wel hét symbool van de wederopbouw genoemd. Met z’n 220 meter lang, 85 meter breed en 43 meter hoog is het in 1953 het grootste gebouw van Nederland.

De Lijnbaan is de eerste autovrije winkelstraat van Nederland. Het is een wandelpromenade met aan twee kanten winkels waar bovenop hooguit één verdieping is gebouwd. Dat is nieuw voor Nederland: geen winkels met huizen erboven aan weerszijden van een verkeersstraat, maar een gebied voor voetgangers.

De Lijnbaan in 1953 | Foto: Stadsarchief Rotterdam

De Lijnbaan en het Groothandelsgebouw worden publiekstrekkers. Sowieso komen mensen in die tijd graag kijken hoe de nieuwe stad vorm krijgt. Paul Groenendijk meent te weten hoe dat komt, er was na de oorlog in z’n algemeenheid interesse in hoe alles nieuw werd gebouwd, zegt hij. “Nu zoeken mensen meer vermaak, toen was echt interesse in hoe het land werd opgebouwd.”

Manifestaties

Rotterdam organiseert grote manifestaties waarmee de stad zich wil presenteren: Ahoy in 1950, E55 in 1955 en de Floriade in 1960. In 1960 wordt ook de Euromast geopend. Deze manifestaties komen uitgebreid aan bod op de tentoonstelling Rotterdam, een attractie?!.

In 1970 wordt het laatste grote evenement rond de wederopbouw gehouden: C70. Dat staat voor Communicatie 70. “C70 was anders, want het was niet op een afgesloten terrein maar in de hele binnenstad”, zegt Groenendijk. “Dit was ook de kentering in het denken over de binnenstad. Heel veel straten werden voetgangersgebied en er moest meer gezelligheid in de stad komen.”

Toerisme zakt in

Na 1970 zakt het toerisme in Rotterdam in. Groenendijk: “Afgezien van de drie peilers Euromast, Spido en diergaarde Blijdorp liep het slecht. Ik denk dat het pas omgeslagen is in de 21e eeuw.”

In die periode komen er heel veel nieuwe, moderne gebouwen bij in de stad. Ook krijgt de stad culturele attracties als de Kunsthal en het Nederlands Architectuur Instituut (nu Het Nieuwe Instituut). Een spectaculaire aanwinst is de Markthal. “Door slimme marketing heeft Rotterdam journalisten enthousiast gekregen, die gingen stukken schrijven in de kranten”, blikt Groenendijk terug. “Er kwam een nieuw soort stadstoerist op af, denk ik. Die komt niet voor grachtenpanden, die komt om de sfeer van de stad te ervaren en die is heel enthousiast over Rotterdam.”

Slogans

De tentoonstelling Rotterdam, een attractie?! in de Laurenskerk vertelt uitgebreid over de afgelopen tachtig jaar toerisme in Rotterdam. Van Wat heeft Rotterdam den toerist te brengen in 1941 tot de slogan Open up uit 2020. Open Up is het thema van het Songfestival, misschien wel dé bekroning voor Rotterdam als toeristenstad.

Rotterdam, daar kom je de wereld tegen

Rotterdam is vele steden

Rotterdam Durft

Rotterdam, Make It Happen

De slogans van de afgelopen jaren kom je tegen in de tentoonstelling, die dus nog even niet te bezoeken is. “We zijn startklaar, we hopen dat we eind mei de deuren kunnen openen. Maar tot die tijd zorgen we elke dag voor een sneakpreview op onze social media”, vertelt Inge Hagenbeuk van het Platform Wederopbouw.

In de Laurenskerk is het beeldverhaal te zien op grote panelen, in Theater Rotterdam is een tweede onderdeel van de tentoonstelling te zien. Hagenbeuk: “Daar hebben we een mediawand waarop filmbeelden te zien zijn. Daar kun je het verhaal op een andere manier beleven.” Ook de mediawand is pas te bezoeken als de coronamaatregelen het toelaten.