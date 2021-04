Mutsendief op metrostation Nieuw Verlaat

Een muts los op je hoofd dragen is risicovol. In Rotterdam-Oost worden namelijk kort na elkaar twee mannen beroofd van hun dure merkmuts. In één geval gebruikt de straatrover geweld om de muts te bemachtigen. Er zijn beelden van de twee incidenten met waarschijnlijk dezelfde verdachte.

Het is koud zaterdag 13 februari. Daarom draagt een metroreiziger, die op Capelse Brug is ingestapt in een trein richting Nesselande, een lekker warme muts van het dure merk Louis Vuitton. Omstreeks 16.27 uur stopt de trein op metrostation Nieuw Verlaat.

Op dat moment slaat de mutsendief toe. Hij grist de muts van het hoofd van het slachtoffer en rent de trein en het station uit. Omdat de eigenaar ruim tweehonderd euro heeft betaald voor de muts, wil hij het hoofddeksel graag terug.

De verdachte draagt een zwarte pet, een zwarte jas met bontkraag en een grijze joggingbroek. Hij heeft geen mondkapje voor, zodat zijn gezicht goed is te zien. Wie herkent hem?

De tweede maal dat een muts wordt geroofd is ook op metrostation Nieuw Verlaat.

Op 15 februari rond half zeven ’s avonds stapt het slachtoffer uit de metro op het station in Rotterdam-Zevenkamp. Hij heeft een plastic tasje met eten bij zich. Plotseling trekt een man de muts van zijn hoofd en wil wegrennen.

Het slachtoffer roept dat hij zijn muts moet teruggeven, maar de verdachte is daar niet van gediend en deelt vervolgens enkele rake klappen uit. Daarna gaat de straatrover niet alleen met de muts, maar ook met het eten er vandoor. Opvallend detail: Hij wordt vergezeld door een groep jongens.

Het signalement van deze verdachte is bijna identiek aan dat van de mutsendief van 13 februari. Ook dit keer heeft hij een zwarte pet op en een grijze joggingbroek en een zwarte jas met bontkraag aan. En opnieuw draagt hij geen mondkapje. Als u weet wie hij is, of hebt u andere informatie bel de politie.