Dewi heeft zeldzame ziekte NF1: 'Waarom gaap je mij zo aan?'

Bij Dewi zit haar linkeroog dicht en hangt die wat lager dan haar rechter. Voor veel mensen is dat reden om haar ongegeneerd aan te gapen. "Waarom kijk je me zo aan?", vraag Demi zich dan af. "Ik kijk toch ook niet de hele tijd naar jou? Weet je wel hoeveel pijn mij dat doet?"

Demi is niet de enige die kampt met de ziekte. In Nederland wordt 1 op de 3000 kinderen geboren met deze zeldzame ziekte. Samen met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam hoopt Dewi op meer aandacht . Want onbekend maakt nog steeds onbemind. En hoe bekender NF is, hoe meer kans op geld voor onderzoek naar een medicijn.

Dewi werd al op zeer jonge leeftijd geconfronteerd met de zeldzame ziekte. "Ik was twee toen ik het begon Ik had steeds viezigheid in mijn oog. Hoe ouder ik werd hoe dichter hij ging zitten. En toen gingen mensen me aanstaren vanwege mijn scheve oog. Vorige week nog in de apotheek, weer iemand die ongevraagd roept wat heb jij nou op je oog? Het doet me pijn" zegt Dewi, die vanwege de NF maandelijks naar het ziekenhuis moet. Haar kinderarts Rianne Oostenbrink is trots dat Dewi zo naar buiten treed en het bespreekbaar maakt.

Oostenbrink: "We weten inmiddels dat NF een erfelijke aandoening is. Dat betekent dat je het of hebt gekregen bij geboorte, omdat je het via je ouders hebt doorgekregen. Of omdat je het als eerste in je gezin gekregen hebt. En we zien twee grote soorten gevolgen van NF. De zichtbare en de onzichtbare kant. Zichtbaar is bijvoorbeeld dat je tumoren krijgt in je lichaam aan de binnenkant of juist aan de buitenkant en die zijn zichtbaar in gezicht. Of bobbels op je lichaam. Maar je kan ook een vorm afwijking krijgen in bijvoorbeeld je been of ruggengraat."

Dokter Rianne Oostenbrink Sophiakinderziekenhuis | Foto: Rijnmond

Nog niet te genezen

NF is nog niet te genezen. De behandeling is er vaak op gericht om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen en eventuele complicaties zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Ieder jaar staat de maand mei wereldwijd in het teken van NF. De stichting LET'S BEAT NF maakt zich hard voor kinderen met NF en heeft als doel om NF de wereld uit te helpen. Vanwege de wereldwijde actie doet het Erasmus MC Rotterdam daarom dit jaar mee met de actie 'Shine a Light on NF' en wordt het ziekenhuis op maandag 17 mei speciaal verlicht, in de internationale kleuren blauw en groen van NF. Naast het Erasmus heeft ook de KPN laten weten die avond hun gebouw op de Kop van Zuid te verlichten.

Toekomst

Dewi hoopt dat ze ooit mag bungeejumpen en parachutespringen. "Dat kan nu niet, omdat ik door NF ook scoliose heb.’ Scoliose is een verkromming van de wervelkolom. Maar eigenlijk heb ik maar een echte wens: weer kunnen zien met mijn beide ogen."