Een medley van liedjes bij metrostations in Rotterdam als opwarmertje voor het Eurovisie Songfestival

'Ding-A-Dong', 'Save your kisses for me' en 'Volare'. Titels van liedjes die ooit groot werden dankzij het Eurovisie Songfestival. Ze zijn in de komende weken voor metroreizigers in Rotterdam niet te missen. Komende maand vindt in Rotterdam Ahoy het grootste muziekspektakel van de wereld plaats en de stad is ook visueel klaar voor dat evenement. Daar zorgt Madje Vollaers van Studio VollaersZwart wel voor.

De teksten van veel liedjes die ooit scoorden tijdens het Eurovisie Songfestival zijn tot aan de finale in Ahoy op 22 mei te zien op punten waar de metro uit de grond komt, van Rotterdam-Centraal tot Ahoy. "Onze opdracht was om de route van het Centraal Station naar Ahoy te markeren. We zochten naar een plek die nooit echt in spotlights komt, en zo kwamen wij op de bruggen van de metro boven de grond. We laten een medley van liedjes van het Eurovisie Songfestival naar Ahoy vliegen. Een route van in totaal vijf kilometer'', legt Vollaers trots uit.

Het is één van de initiatieven om mensen warm te maken voor het Eurovisie Songfestival, dat eind mei - vanwege de coronacrisis een jaar later dan gepland - op het programma staat. Ook de Erasmusbrug krijgt een duidelijk Eurovisietintje. "En we hebben de winkeliers in de binnenstad voorzien van aankleding, er komt een etalage in De Bijenkorf en we hebben ook een aantal gebouwen aangekleed."

Naast citydressing, zoals Vollaers dat noemt, heeft haar bureau ook een actie verzonnen met gebruikte vlaggen. "Zes ontwerpers maken van die gebruikte vlaggen kostuums. Op 8 mei gaan we die presenteren."

Nachtwerk

In de komende dagen gaat Vollaers met haar team aan de slag om de stad verder te pimpen. "We werken in de nacht, dat is handiger met het openbaar vervoer. Dan gaan we met een karretje op het spoor de relingen bekleden met citydressing."